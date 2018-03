Guinée: Cellou Dalein Diallo ou le pouvoir de la rue

Pour sa part, le pouvoir accuse Cellou Dalein Diallo d'utiliser des jeunes de sa communauté pour accéder au pouvoir. Monsieur Diallo fait face à une bête politique, le président Alpha Condé, qui cumule 50 années de lutte politique. Mais les violences récurrentes à Conakry montrent la polarisation ethnique de plus en plus marquée dans la bataille politique que se livrent les cadres des coordinations régionales.

"Il y a une campagne avec des groupes a qui on donne des missions et qui sont devenus des mercenaires qui barrent la route et enfin de compte une grande majorité de la population préfère éviter de prendre des risques inutiles. Mais de manière palpable, il y a une désafection vis à vis de la manière dont la politique est faite en Guinée. Et les gens restent encore dans l'expectative en attendant de nouvelles offres politiques", estime Bah Oury ancien vice-président de l'UFDG. Pour lui, il y a une classe politique qui fait de la violence, sa principale arme.

