Congo-Brazzaville: Parlement - Pierre Ngolo et Isidore Mvouba visitent le chantier du futur siège

Le président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale ont procédé, le 27 février, à la visite du chantier du futur siège du Palais du parlement.

Accompagnés du ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, de l'ambassadeur de Chine au Congo, Xia Huang et autres personnalités, les présidents des deux chambres ont commencé la visite par un échange avec la partie chinoise au cours duquel celle-ci a présenté l'ouvrage en construction avant la visite des lieux.

« Nous venons de visiter un grand symbole de la force des relations qui existent entre nos deux pays, la République populaire de Chine et la République du Congo. Ce chantier se fait grâce à un apport, un sacrifice de nos partenaires. Il est un don de la Chine au Congo et un grand don. Il est évalué à 34 milliards 500 millions de CFA. Ce n'est pas rien surtout en cette période où la conjoncture est difficile. Les travaux ici évoluent sans problème et nous sommes très contents. Nous disons merci à nos amis chinois. Notre espoir est que dans les délais fixés le parlement congolais aura un siège, ce qui est un grand pas », a déclaré le président du Sénat.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a laissé entendre que « ce nouveau siège du parlement arrive à point nommé et au regard de la présentation qui a été faite, nous avons hâte d'y intégrer le plus vite possible ».

S'agissant des données techniques, la partie chinoise a rappelé que pour l'essentiel, ce chantier occupe une surface totale de 47 000 m2. La surface de construction est d'environ 24 000 m2 avec 23 589 m2 de construction superficielle et 411m2 de construction souterraine comprenant les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Cet immeuble comprendront des salles de 500 places pour les séances plénières à l'Assemblée nationale et de 300 places pour le Sénat ; des salles de réunion ainsi que des bureaux pour les dirigeants des deux chambres. Les travaux sont exécutés par la société Jiangsu provincial corporation (JPC) pour une durée de 3 ans. Le chantier sera livré en 2020.