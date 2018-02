Congo-Brazzaville: Les Doigts Verts Congo au 55e Salon international de l'agriculture

Au milieu de plus de 1 000 exposants du Salon international de l'agriculture, l'entreprise agro-industrielle Les Doigts Verts Congo participe, depuis le 24 février et jusqu'au 4 mars, au rendez-vous agricole du Parc des expositions porte de Versailles, ouvert sur le thème « L'agriculture, une aventure collective ! ».

C'est au Salon international de l'agriculture de Paris, que l'entreprise congolaise, Les Doigts Verts Congo, inscrite sur le registre de la recherche, de la transformation et du développement de l'agriculture en République du Congo, est venue en France pour sa 1ère participation depuis sa création il y a quatre ans.

Participer pour obtenir une image des tendances dans l'agriculture tout d'abord en présentant le potentiel agricole du Congo, ensuite, découvrir des nouveautés, des techniques, des produits locaux ou plutôt échanger directement avec les producteurs : « Car, explique la direction de l'entreprise, les métiers de l'agriculture et de l'élevage sont notre ADN ».

Le thème de cette année, consistant à considérer l'agriculture comme une aventure collective, s'inscrit dans la vision stratégique de l'entreprise, précise-t-on. Pour son projet intitulé « Transformation agricole pour le développement de l'agriculture au Congo », l'entreprise congolaise incite les agriculteurs à s'organiser et à se regrouper. Dans la foulée, elle assure l'accompagnement de leurs projets agricoles, leur formation aux métiers agricoles, en apportant l'assistance technique, le conseil, les analyses ou la recherche de financement, peut-on lire sur la plaquette de présentation.

« Toutefois, l'émergence et l'organisation des acteurs du secteur agricole s'imposent pour le développement économique du Congo. C'est pourquoi la société « Les Doigts Verts Congo » effectue le déplacement là où nous pourrons trouver des réponses susceptibles de rendre notre agriculture attractive, performante et profitable aux populations congolaises », clame Chérubin Fortuné Nkounkou, son directeur.

Et d'exprimer sa volonté : « Nous voulons repartir de ce salon avec des solutions à adapter au Congo, pays connu pour un contexte géographique, rural, démographique, économique, nutritionnel et stratégique qui offre plusieurs opportunités de développement. Notre objectif est de diversifier l'économie et de réduire progressivement la dépendance des importations de denrées alimentaires ».

Au Pavillon 5.2 dédié à la découverte des spécialités de nos 5 continents, sur le stand A023, Les Doigts Verts Congo cohabitent les entités suivantes : la ferme agropastorale d'Ivongui ; Agrolac ; Anaco dont la production de noix d'acajou est à chaque dégustation appréciée par les visiteurs en général et plus particulièrement par les producteurs ivoiriens et Glacy, avec la production de glaces/sorbets à base de fruits en provenance du Congo tels que le "Tsui-téké et les malombo. Une dégustation offerte aux visiteurs par Christine Makany initiatrice du projet « Glacy ». « Une preuve que nous pouvons sublimer les saveurs de chez nous. Prenons conscience et, il est temps de domestiquer nos fruits issus d'une terre agricole pure », a-t-elle confié.

Quatre représentations, entre autres, des agriculteurs congolais de l'écurie de l'entreprise les Doigts Verts Congo. « Par patriotisme, nous nous donnons pour mission d'être le leader de ce regroupement et de nous positionner en qualité d'interlocuteur entre les secteurs agricoles privé et public afin d'interagir auprès des partenaires techniques, financiers et institutionnels », se félicite le directeur.