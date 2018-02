Congo-Brazzaville: Centre de football d'Ignié - Une maison des Diables rouges sortira bientôt des terres

Dans les mois à venir, l'équipe nationale aura un cadre idéal pour préparer leurs rendez- vous les plus importants.

Le ministre des Sports et de l'éducation physique a décidé de construire, au sein du Centre d'Ignié, « une maison des Diables rouges » à l'image de Clairefontaine, en France. Les travaux seront exécutés par la société chinoise, Dacheng.

C'est au cours de sa réunion avec les membres de la Fédération congolaise de football que Hugues Ngouélondélé a soutenu son projet: « La maison des Diables rouges sera un lieu d'encadrement, de formation, de regroupement des Diables rouges, afin qu'ils soient bien suivis, parce qu'un joueur non suivi ne peut pas faire de bons résultats », a-t-il déclaré, avant d'insister : «Un joueur qui n'est pas suivi médicalement, n'a pas une bonne nutrition, ne peut pas avoir de bons résultats ».

Le 27 février, il a visité le Centre d'Ignié doté par la Fédération internationale de football association, ayant une superficie de 19 hectares. Ce site, qui a l'avantage de posséder déjà quelques infrastructures, a été retenu pour être mis en valeur. « Quand nous sommes allés au Maroc, nous avons senti que ces jeunes gens avaient davantage besoin d'encadrement et d'être regroupés pour recevoir une bonne formation. Ici, c'est le lieu idéal, si on pouvait apporter quelques aménagements. La fédération va gérer en partenariat avec le ministère pour que nous ayons des meilleurs résultats », a souligné le ministre des Sports et de l'éducation physique.

Le travail à faire

Dans l'urgence, les décideurs doivent s'employer à gagner le défi de raccorder le site au réseau d'eau potable. C'est ce seul problème qui a empêché le fonctionnement du centre depuis sa création. Il faut le sécuriser par un mur de clôture et disposer d'un titre foncier.

Sur place, les dirigeants de la Fédération congolaise de football ont rassuré le ministre des démarches qu'ils ont menées pour avoir ce document. Ils ont payé plus de six millions et le titre foncier leur sera délivré dans les deux prochains mois, a rassuré le maire d'Ignié.

Après la clôture, la société chinoise Dacheng va réhabiliter l'existant ( les bâtiments et les terrains d'entraînement) puis entamer la construction de deux nouveaux bâtiments R+2, dont l'un devrait servir de dortoir et l'autre d'administration, pour donner de la valeur à ce projet. Ce site, rappelons -le, possède trois terrains d'entraînement. L'un d'eux, a indiqué le ministre, sera revêtu d'une pelouse synthétique.

« Le but est de créer au Congo, dans tous les départements, des académies de football. Nous avons évoqué le sujet avec le président Hamad, qui est disposé à nous aider à travers la CAF. Nous nous sommes rendus compte qu'autour de tous les stades construits au Congo, il y a des bases vie, qui servaient de logements aux travailleurs chinois. L'idée serait de transformer ces bâtiments en académies de football. Il y a tout ce qu'il faut. On va les localiser dans les départements. On fait la détection des jeunes, qui vont à l'école et qui pratiquent, en même temps, le football. Cela permettra au centre d'Ignié de recevoir, les meilleurs en renfort des Diables rouges », a indiqué Hugues Ngouélondélé.

« On parle de la maison des Diables rouges, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Il s'agit de la maison des Diables rouges football, parce qu'ici ce n'est pas le terrain du football. Nous avons le centre qui nous a été octroyé par la Fifa. Le ministre, à partir de tout ce qu'il a vu, a décidé de l'agrandir. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui, pour le transformer en Clairefontaine du Congo », a commenté Jean Michel Mbono, le président de la Fécofoot.