Congo-Kinshasa: Marche des chrétiens catholiques - Le bourreau de Rossy bientôt déféré devant la Cour militaire

Le tueur présenté par la police n'est pas celui dont le nom et le visage circulent sur les réseaux sociaux. En effet, pour le commun des Kinois abonnés aux réseaux sociaux, la policière Carine Lokeso serait bien l'auteur présumé du crime. Chacun y va de son commentaire, allant jusqu'à envisager une expédition punitive au domicile de Carine Lokeso dont on dit qu'elle ne serait pas à son premier forfait. À ce sujet, la police apporte un éclaircissement : « Le policier, en tirant sur le jeune manifestant, a tenté de protéger son commandant qui était pris à partie par une foule hostile ».

Les choses sont allées très vite. Juste après la manifestation du 25 février à Kinshasa qui a vu le jeune Rossy Mukendi être fauché par une balle à l'intérieur de la paroisse Saint-Benoît de Lemba alors qu'il fermait le portail pour empêcher la propagation du gaz lacrymogène, la police a vite mis la main sur son bourreau. Le tueur s'appellerait, d'après le communiqué de la police publié à cet effet, Tokis Kumbo, matricule 1198511210674 et ferait partie de l'escadron mobile d'intervention Mont-Amba. Il a été arrêté, à en croire la source policière, « pour avoir tiré des balles en caoutchouc à plus de 20 mètres sur Mukendi Kadima Rossi » qui succombera de ses blessures quelques instants après son acheminement à l'hôpital.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.