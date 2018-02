Congo-Kinshasa: Vodacom Ligue 1 - V. Club soumet à MK, Sanga Balende défait Lubumbashi Sport

La phase des poules de la 23e édition du championnat national de football organisé par la Ligue nationale de football (Linafoot) connaît quasiment son épilogue. L'heure est maintenant à l'ultime phase du play-off.

Au terme des dernières rencontres du tour classique dans la zone de développement ouest, l'AS V.Club a consolidé sa deuxième place qualificative, le 26 février, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, face au FC MK par trois buts à deux. C'était pour le compte de la 24e et avant-dernière journée. MK a ouvert le score à la 32e minute par Kasongo, avant que Mani n'ait égalisé pour V.Club à la 58e minute. V.Club a ensuite pris de l'ascendant sur son adversaire avec le but du latéral gauche international Glody Ngonda Muzinga à la 63e minute. Mais Mukono du club tuteuré par l'homme d'affaires Max Mokey Nzangi a égalisé à la 82e minute. Deux minutes plus tard, Glody Ngonda, encore lui, a signé un doublé, offrant les trois points de la victoire aux Dauphins Noirs de la capitale à la 84e minute, au terme d'un match à rebondissements. L'on note le match nul le samedi entre Racing Club de Kinshasa et Renaissance du Congo (0-0).

Dans la zone de développement centre-sud, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi dictait sa loi, le 24 février, au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, à la formation locale de Lubumbashi Sport. Score de la partie : trois buts à un pour les Anges et Saints du Kasaï oriental. Kanku Bukasa ouvrait la marque à la 12e minute, avant le doublé de Lusiela Mande, buteur maison de team sang et or de Mbuji-Mayi, à la 32e et 65e minute. Tshibala réussissait à réduire la marque à la 52e minute pour les Kamikazes de la capitale RD-congolaise du cuivre.

Dans l'autre match disputé le même jour, le CS Don Bosco de Lubumbashi s'imposait face au FC Saint-Éloi Lupopo par un but à zéro. Élysé Kapongola était l'auteur de l'unique but de la partie à la 33e minute. Et le 25 février au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo, la Jeunesse sportive Groupe Bazano a étrillé l'Ecofoot Katumbi par quatre buts à un dans le cadre de la 17e journée de cette zone de développement centre-sud. Les écoliers de l'Académie Katumbi ont été les premiers à ouvrir la marque dès la 9e minute par Kandu. Mais ensuite ils ont complètement explosé face aux Lumpas, concédant l'égalisation à la 42e minute par le biais de l'attaquant Mundele de JS Groupe Bazano. Tshienda à la 53e minute, Ndele à la 74e minute et Mundele à la 88e minute pour le doublé ont fini d'assommer les jeunes joueurs de l'Ecofoot Katumbi.

Ce succès permet au JS Groupe Bazano de totaliser vingt points et espérer une qualification au play-off en cas d'un résultant probant face à Sanga Balende en dernière journée. Notons aussi la victoire de Tshinkunku sur Dibumba de Tshikapa par un but à zéro le dimanche au stade des jeunes de la commune de Katoka à Kananga, les Bilembi de l'ex-Kasaï oriental conservent aussi leurs chances de qualification. L'on rappelle dans cette zone que Mazembe est premier, devant Lupopo et Sanga Balende.

Dans un duel de tête de la zone de développement est, l'AS Maniema Union a eu raison, au stade Joseph Kabila de Kindu, de la formation de Mont Bleu de Bunia (province d'Ituri) par trois buts à un. Récemment qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération en écartant de son chemin l'AS Manga Sport du Gabon, Maniema Union finit premier de cette zone est, accédant ipso facto au play-off. Mais le club de Kindu devrait jouer le mardi son dernier match contre DC Virunga de Goma.