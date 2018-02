Congo-Kinshasa: Lifkin - Désiré Bonina élu président

Le nouveau patron du football kinois entend célébrer avec faste le premier centenaire de la pratique organisée du football dans la capitale. Le but ici est de consolider la fraternité entre les membres du comité exécutif de la Lifkin et ceux des entités sub-délégataires. Désiré Bonina veut aussi innover avec l'organisation d'un tournoi de football dénommé « Trophée du gouverneur de la ville », apprend-on, avec la participation de toutes les vingt-quatre communes de Kinshasa afin d'aboutir à la formation d'une équipe provinciale de football de moins de 17 ans qui va prendre part au Festival national du football des jeunes. Il a aussi promis l'implication de la Lifkin dans l'organisation du tournoi interscolaire à Kinshasa. Il y aura donc constitution de plusieurs commissions ad hoc pour étudier la faisabilité de tous ces projets visant le progrès du football kinois.

Désiré Bonina pense également au problème des infrastructures. Il envisage la réhabilitation du stade Cardinal Malula ex-24 novembre situé dans la commune de Kinshasa, avec le concours des autorités compétentes. Il compte soumettre au président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, un projet de dotation d'une pelouse synthétique au stade ex-24 Novembre, et la réhabilitation des gradins, vestiaires et installations sanitaires dudit stade.

Ancien premier vice-président de la Lifkin qui avait démissionné en 2015 et membre actuel du Comité olympique congolais, Désiré Bonina attend changer les choses. Quelques jours avant son avènement à la tête de la Ligue, il présentait son plan d'action dans une réunion restreinte. Il s'agit d'entretenir de bons rapports avec toutes les autorités techniques et politico-administratives, restaurer l'autorité de la Lifkin, la formation des dirigeants d'entités sportives, des clubs, des staffs techniques et médicaux, des athlètes des officiels de match, et même des journalistes sur les dix-sept lois de jeu. Il propose aussi des amendements aux textes, doter le football féminin en équipements sportifs et relancer le football des jeunes.

Le nouveau comité exécutif de la Lifkin se compose donc de Désiré Bonina comme président, secondé par deux vice-présidents dont Jean Chrysostome Thien Zing Zinghat, et Emmanuel Floris Kamaluanda Mbunga. Le poste de secrétaire provincial est vacant car le seul candidat Belge Situatala Matuluakila n'a pas pu totaliser la majorité des voix (sept sur dix-sept votants) après deux mandats de suite. Pierrot Mosengo Izagba Kadzoya a été élu secrétaire provincial adjoint alors qu'Elise Betu Badibake s'occupera de la trésorerie de la Lifkin pour les quatre prochaines années. Les deux membres du comité sont Alain Bussy Waso et Hector Mvezolo Belabala Lelo.

