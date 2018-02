Congo-Brazzaville: ARTs scéniques - "Un dîner bien tranquille" se joue ce week-end

La pièce de Martine Huet sera produite, le 10 mars, à la Voile Blanche située dans la ville océane.

"Un dîner bien tranquille" est une comédie qui mettra le public en haleine pendant près d'une heure et demie avec des scènes à la fois cocasses et loufoques présentées ironiquement par l'auteur et agrémentées par la farce du metteur en scène. Dans une mise en scène de Je'hf Biyeri, cette pièce de théâtre met en scène huit comédiens : Rolf Nguié, Selma Mayala, Laure Bandoki, Livty Laba, Paoline Oliveira, Hardy Mongondo, Clovy Mbemba, Alex Guenin.

La trame de la pièce : afin de séduire sa future belle-mère, PDG des usines Bareuil, Léa organise un dîner qu'elle veut parfait. Ses parents recrutent un couple de clochards et une prostituée pour tenir les rôles de majordome, gouvernante et cuisinière. Contrariée, Léa claque la porte. Les parents, inquiets, partent à sa recherche, laissant les trois personnages recevoir Mme Bareuil arrivée plus tôt que prévu...