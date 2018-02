Angola: Les députés du MPLA consolident les valeurs éthiques

Ondjiva (Angola) — Le secrétaire-général du MPLA, Paulo Kassoma, a exhorté mardi les députés du parti au pouvoir à approfondir et à consolider la compréhension et les principes des valeurs éthiques, morales et juridiques, qui permettent de détailler et de peser avec fondement les problèmes sociaux d'une manière cohérente et réaliste, dans la défense des intérêts des citoyens et du parti.

Prenant la parole à Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene (extrême-sud), lors des journées du groupe parlementaire du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, Kassoma a relevé le rôle des députés auxquels revient la responsabilité politique et sociale de trouver des solutions aux problèmes du peuple angolais.

Il est nécessaire que les députés soient bien informés, que le citoyen se sente représenté par eux, et que la société fasse confiance aux députés, a-t-il dit.

"Le concept de position stratégique et de prise des décisions au plan opératif, exige des organes de direction du parti et de ses structures une capacité d'adaptation aux dynamiques propres des changements sociaux, politiques et économiques", a-t-il souligné.

Le secrétaire général du MPLA a dit que les journées parlementaires visaient à recycler les députés sur leur potentiel, leur attitude et intervention aux décisions de l'Assemblée Nationale, leur conduite consciente et responsable face au programme et aux principes du parti.