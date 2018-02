Cote d'Ivoire: Eurobond - Amadou Gon Coulibaly lance l'édition 2018 ce mardi

D'une position BB+ et D , qui inspirait peu confiance au investisseurs (non investment grade), l'économie ivoirienne démontre de plus en plus sa robustesse au cours des quatre dernières années.

Après le succès des deux premiers Eurobond, la Côte d'Ivoire sera à nouveau sur le marché international, pour la mobilisation des ressources comptant pour l'Eurobondd 2018.

Avant ce road show, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va procéder officiellement au lancement, ce mardi 27 février, à l'auditorium de la Primature, de ce troisième Eurobond. Qui, permettra, sans doute de finaliser l'excécution des grands projets d'infrastructures entamés par le gouvernement.

Avec un premier Eurobond qui a engrangé 375 milliards Fcfa pour un montant initial de 205 milliards, le pays crée la surprise en 2015. En effet pour 500 milliards Fcfa attendus le carnet d'ordre affichait plus de 2000 milliards de Fcfa en une heure.

Cette dynamique a suivi en 2017 pour le troisième Eurobond, où la Côte d'Ivoire a levé 1 milliard 250 millions de dollars et 625 millions d'euros, soit environ 1140 milliards Fcfa.

Pour l'Eurobond 2018, les résultats escomptés devraient être connus ce mardi soir.