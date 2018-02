Cote d'Ivoire: Songon - Le COGES du lycée moderne a son nouveau président

Dans les jours à venir, Mobio Djoman Nestor compte rendre public son plan d'action pour ce mandat qui commence. En attendant, il invite les parents d'élèves du lycée « a l'aidé leurs frères et fils ».Le nouveau président a été élu 90,06%. Il a pour vice-président Touakeusse Jonas, un Secrétaire adjoint Gnagna Essis, un Trésorier Djoro N' Kousse Hilaire et un tresorier adjoint( Bla). Trois délègues ont été élus, il s'agit de Mme Yeboua Aya Emilié, Boni Kissi et Aka Roger.

Selon lui, il faut plus participer au développement du lycée moderne de Songon à travers des actions concrètes, à savoir : Construire des classes, réhabiliter les latrine, équiper les classes, en tables blancs et restaurer les cantines scolaires.

