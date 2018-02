Cote d'Ivoire: Touba - Les bienfaits de la pratique sport enseignés

Diomandé Lassina, président du conseil régional du Bafing, désormais membre du club « Venons marcher », s'est félicité de l'esprit de corps qui prévaut dans cette famille sportive où se côtoient des personnes issues de diverses couches socio-professionnelles.

Samedi dernier, l'association des marcheurs et randonneurs de la ville de Touba, regroupés au sein du club « Venons marcher », fêtait ses années d'existence. Pour cette célébration, Koulibaly Brahima, président dudit club et ses amis, ont mis l'accent sur la communication de masse autour de la thématique des bienfaits du sport.

Après un parcours de 9 kilomètres couronné par des mouvements gymniques, les membres de « Venons marcher » et leurs invités, ont eu droit dans la cours de la préfecture de Touba, à un exposé animé par un spécialiste du sport. Selon Ouattara Youssouf, professeur d'épreuves physiques et sportives (Eps) et préparateur physique du jour, la pratique du sport, est avantageux à plus d'un titre.

A l'en croire, elle est un véritable rempart contre les attaques cardio-vasculaires et l'insomnie, renforce le système immunitaire et tonifie le corps de l'homme. En un mot, à l'entendre, le sport, procure la santé. En outre, il fait remarquer que qu'au-delà des vertus thérapeutiques, le sport, a des avantages psychologiques, économiques et sociaux. A ce propos, il réduit le stress, fait baisser les dépenses de santé du pratiquant et est un facteur de rapprochement et de cohésion.

Pour toutes ces raisons, il exhorté les participants à faire preuve d'assiduité dans la pratique du sport en s'y adonnant trois fois en moyenne par semaine par une durée de 30 minutes par séance. Diomandé Lassina, président du conseil régional du Bafing, désormais membre du club « Venons marcher », s'est félicité de l'esprit de corps qui prévaut dans cette famille sportive où se côtoient des personnes issues de diverses couches socio-professionnelles.

Quand, Koulibaly Brahima, le président des marcheurs de Touba, annonçait que ses démarches pour une reconnaissance officielle de la structure, étaient bien avancées. Il n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'ensemble des autorités et cadres qui apportent leur soutien constant à « Venons marcher ».