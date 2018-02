Mali: Elargissement de services bancaires numériques et d'agences en libre-service - Oragroup un contrat avec CR2

Oragroup, holding du groupe bancaire Orabank, annonce qu'elle a choisi la plateforme bancaire numérique BankWorld de CR2. « Au terme d'une recherche approfondie, le groupe bancaire basé au Togo, présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo), a signé un contrat avec CR2, l'un des principaux acteurs dans l'innovation en matière de logiciels bancaires, lui permettant d'élargir sa gamme de services bancaires numériques et d'agences en libre-service.

«CR2 est considéré comme le partenaire idéal pour élargir son offre de canaux numériques et aider Orabank à rester compétitive au plus haut niveau et à aborder son passage dans le numérique sereinement », renseigne un communiqué reçu à notre rédaction. « Cette solution nous aidera à fournir une expérience digitale cohérente sur l'ensemble de nos réseaux opérant dans 12 pays d'Afrique, a déclaré Binta Touré Ndoye, Directrice générale d'Orabank. Selon Mme Ndoye, cette solution garantit à la fois une génération de revenus et des initiatives de réduction de coûts, fournit un service clientèle moderne et profitera autant à Orabank qu'à nos clients. Selon les termes de l'accord, la solution CR2 permettra à Orabank d'atteindre ses objectifs d'efficience opérationnelle et de générer des revenus supplémentaires grâce au lancement de services ciblés et personnalisés. «Orabank a privilégié la numérisation de sa ligne de services comme moyen d'étendre sa présence dans les pays où elle opère et d'adapter son offre dans un environnement compétitif en évolution rapide », précise-t-on.

S'exprimant à propos de l'accord, le directeur général de CR2 , Fintan Buyne a souligné que ce contrat est un exemple supplémentaire de notre expansion continue à travers l'Afrique. Il se dit heureux de fournir à Orabank les outils numériques nécessaires pour offrir une

expérience client exceptionnelle à travers plusieurs points de contacts bancaires.