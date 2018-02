Ile Maurice: Rodrigues - La fermeture de la pêche à l'ourite en vigueur

La terre a bel et bien tremblé hier, mardi 27 février. La station météorologique de Vacoas… Plus »

«Certaines personnes auraient souhaité que cette fermeture soit plus longue mais chaque chose a un coût. Une fermeture d'un mois coûte Rs 5 millions à l'Etat», fait ressortir Richard Payandee. Il ajoute que maintenant Rodrigues est une «référence sur le plan mondial» s'agissant de la fermeture de la pêche à l'ourite, «qui est désormais notre identité» et qui a un effet boule de neige.

Par la suite, avec les mesures prises par l'Assemblée régionale et après la première fermeture, le stock a connu une augmentation en tournant autour de 600 tonnes d'ourites. Cela démontre que la fermeture a eu un effet bénéfique pour les pêcheurs et la population en général.

C'est la huitième fermeture de la pêche à l'ourite depuis que le gouvernement de l'Organisation du peuple de Rodrigues est en place. Et la deuxième fermeture d'été. En 2007, le stock de ce céphalopode dans le lagon avait atteint son niveau le plus bas avec 254 tonnes seulement sur une année de pêche, contrairement aux années précédentes où il y en avait deux à trois fois plus.

