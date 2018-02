Ile Maurice: Bases militaires indiennes - La résistance s'organise à Agalega et aux Seychelles

La terre a bel et bien tremblé hier, mardi 27 février. La station météorologique de Vacoas… Plus »

Alain St Ange veut à tout prix protéger l'écosystème des îles, et plus particulièrement celle d'Aldabra. «Cet endroit est classé patrimoine mondial par l'Unesco et il se trouve qu'à 46,3 km de l'île de l'Assomption.»

Selon Alain St Ange, membre du Save the Aldabra Island Group, il faut s'organiser au plus vite. Il confie que le samedi 24 février, son collectif s'est réuni à Victoria, capitale des Seychelles, pour manifester contre le projet de faire de l'île de l'Assomption, une base militaire. «Nous devons préserver ce que nous possédons. Nous avons déjà une base dans l'océan Indien qui est de trop», a confié l'ancien ministre du Tourisme.

