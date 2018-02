Sénégal: Les présidents Sall et Erdogan président un forum économique, jeudi

Le chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse arrivent mercredi à 21h à… Plus »

"Un des principaux objectifs de cette manifestation est de promouvoir la destination Sénégal auprès du secteur privé turc et de favoriser des partenariats mutuellement bénéfiques entre les acteurs privés sénégalais et leurs homologues turcs autour d'un déjeuner suivi de rencontres d'affaires", indique le texte.

Près de 84 opérateurs économiques évoluant dans l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire, l'énergie, les infrastructures, les transports, la finance, la construction, la santé, le tourisme, l'industrie et les Technologies de l'information et de la communication (TIC) sont attendus à la rencontre.

Le forum, selon le communiqué, "constitue une importante plateforme d'échanges et de rencontres entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé turc".

La rencontre qui se tiendra au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) est organisée par l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères et l'Ambassade de Turquie à Dakar, précise la même source.

Interview exclusive du cofondateur et président d'AllAfrica, Amadou Mahtar Ba et du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

