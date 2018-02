Sénégal: L'Etat a opté pour la protection des enfants avec des textes répressifs (ministre)

Depuis quelques semaines, la presse fait état des cas de tentatives ou d'enlèvements d'enfants à Dakar et dans les localités de l'intérieur. Le week-end dernier, une fillette a été bâillonnée, violée puis tuée à Mbao et un garçon égorgé à Touba

Selon lui, à chaque fois qu'on est confronté à des rapts d'enfants et à des cas de maltraitance d'enfants, "la justice, après constat des infractions, a été sévère et ferme". "Sur cette question, il n'y a pas d'ambigüité", a insisté le ministre de la Justice.

"Les textes sont là, très répressifs face à ces phénomènes de kidnapping, de viol et autres maltraitances faites aux enfants. Et la justice est très ferme là-dessus", a signalé le ministre de la Justice lors de l'ouverture d'un atelier portant sur l'évaluation de l'activité professionnelle des magistrats.

