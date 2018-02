Cote d'Ivoire: Exposition - Le pari réussi de l'art contemporain africain à Marrakech

Nombre de Français, piliers de Marrakech ont profité de l'occasion pour inviter leurs amis dans leur riads de la Palmeraie.

Grand succès pour 1-54 qui se tient jusqu'à ce soir dimanche à la Mamounia. La foire a attiré un public de qualité venu aussi dans la ville pour l'ouverture de fondations, galeries et musées privés. La fondatrice de 1-54, Touria El Glaoui, est en passe de gagner son pari. Pour lancer un évènement au Maroc, il faut avoir des réseaux d'influence. Et visiblement, cette entrepreneuse marocaine, fille du peintre Hassan El Glaoui et petite-fille de Thami El Glaoui, pacha de Marrakech qui joua un rôle politique et militaire majeur au siècle dernier, connaît du beau monde.

Ce week-end, la Mamounia, principal partenaire qui a servi d'écrin à cette foire, nouvelle petite soeur des éditions de Londres et de New York, affichait complet. Jamais il n'y a eu autant de bouillonnement culturel dans ce palace rénové par Jacques Garcia.

Son directeur général, Pierre Jochem (avec son épouse) était en haut des marches ainsi que son directeur exécutif, Denys Courtier, pour serrer la main aux personnalités importantes du pays qui ont fait le déplacement, de Casablanca à Rabat, en passant par Tanger. Ou à d'autres venus de Paris comme Jack Lang, ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du monde arabe.

Les marchands Pierre et Marianne Nahon et les collectionneurs Bernard et Clotilde Herbo affichaient maison pleine...