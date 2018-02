Congo-Kinshasa: La Cenco déplore les pertes humaines lors des rassemblements du 25 février

Un mort dans sa ville, un jeune, et 13 blessés dont trois dans un état grave. L'agent de la police navale, responsable de l'assassinat et qualifié « d'incontrôlé », a déjà été condamné à mort, selon les autorités locales. Mais pour Mgr Ambongo, cela ne suffit pas à expliquer la violence dans sa ville. Les 13 blessés sont bel et bien du fait de la police nationale.

Monseigneur Fridolin Ambongo, le futur cardinal du Congo et vice-président de la Cenco y est archevêque. Il affiche son incompréhension : « Trois fois de suite, un pouvoir continue à réprimer une population pacifique qui ne fait que exercer un droit constitutionnel. C'est incompréhensible et en même temps révoltant. »

