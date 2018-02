Sénégal: Marème Faye Sall, une générosité anonyme

opinion

Au Sénégal, depuis l'indépendance, les Premières dames se succèdent au Palais mais ne se ressemblent pas. D'origines et de cultures différentes, chacune a marqué, à sa façon, son terroir dans le vaste champ de la République.

Si certaines ont agi, par leur propre volonté, dans des domaines de leur choix, comme la culture ou la santé, d'autres ont été plus préoccupées par des intérêts économiques et mercantilistes. Mais toutes ont été souvent accusées d'influence sur les décisions de leur époux président dans la marche de la République et leur commerce avec le peuple était peu courant. En vérité, la plupart n'étaient perçues qu'au cours de rassemblements officiels aux côtés de leur époux, au point qu'elles étaient un peu mythiques aux yeux du peuple.

Mme Marème Faye Sall n'est ni Collette Senghor, ni Elisabeth Diouf, ou Viviane Wade. Profondément enracinée dans sa tradition sérère et intégralement imprégnée des mœurs et cultures locales, Mme Sall a toujours vécu avec et par son peuple. Rien de ce qui l'entoure ne lui est étranger, car elle porte en elle les stigmates de la rigueur de son environnement social et culturel. Toutefois, elle ne s'est pas seulement suffit de ce stock initial.

A l'image de son époux président, elle s'est aussitôt lancée à la découverte des conditions actuelles de vie des Sénégalais dans les coins les plus reculés et dans les secteurs les plus diversifiés. Ainsi, elle s'est fait très tôt une image fidèle des contraintes, de la misère et des dures conditions dans lesquelles ses compatriotes vivotent désespérément.

Comme son époux président, Mme Marème Faye Sall a bien vu et entendu toutes les lamentations de son peuple coincé dans une pauvreté extrême et dans une incapacité permanente et totale depuis longtemps. Les images d'un peuple sans secours et les messages de détresse et de désespoir de femmes et d'enfants sans lendemain vus et rencontrés dans un enfer ont, sans nul doute, forgé son modèle et genre de Première dame. Et voilà pourquoi ce modèle ne pouvait ressembler à aucun des précédents.

A côté du père de la Nation, la Première dame se veut être une mère pour la Nation. C'est dans ce sillage qu'elle a décidé de consacrer sa vie à servir le Sénégal pour traduire en acte toute son ambition à éradiquer la souffrance et la misère dont elle a été témoin. Comme un furieux soldat à l'assaut de l'ennemi, Mme Sall entre en croisade contre la faim, la malnutrition, la maladie, l'ignorance, l'obscurité et la pauvreté, sources de marginalisation de beaucoup d'individus, de femmes et de communautés dans notre pays.

Mais, tel un commando de sauvetage, elle réagit immédiatement et instantanément dans l'ombre, la confidentialité et l'anonymat et en escamotant, dès fois même, les ordres protocolaires pour délivrer ces âmes en situation difficile. Sans attendre les cris des angoissés, elle fait irruption là où il fait mal, même au fond de la boue, comme pour aller susciter le bonheur, faire renaître l'espoir, assurer la sécurité et redonner goût à la vie aux concitoyens désespérés.

Loin des tam-tams, des tambours, des sifflets et des cameras, sans couleur politique, ethnique ou religieuse, elle soulage les souffrances en silence et s'efface. Combien de fidèles profitent de ses œuvres lors de toutes les cérémonies religieuses du pays sans montrer un pan de sa confession ou de sa couleur politique. Cette dame est pressée d'en finir avec la pauvreté dans son pays, c'est pourquoi elle opte pour une solidarité ambulante et informelle s'il le faut.

Mme Marème Faye Sall est une vraie mère au secours de ses enfants sinistrés, une maman qui soulage la faim de ses petits par son lait et son pain, une générosité anonyme et désintéressée au chevet des populations vivant dans l'obscurité quotidienne et en situation difficile, qui a banni l'or, les diamants et l'opulence de la bande des bourgeoise. Puisse cette mère, toute simple et toute naturelle de la Nation, inspirer toutes les femmes et toutes les mères dont certaines continuent encore de concentrer des pouvoirs financiers sur leur propre personne et ou à s'adonner à une accumulation effrénée de richesses de toutes nature, oubliant très souvent que, dans des coins du pays, des mères croupissent dans la misère totale, certaines de leurs sœurs sont en train d'être rongées par le cancer, les fistules, l'Avc, l'isolement et la marginalisation économique.

Pour celles-là et pour tous les Sénégalais fortunés, la Première dame vous indique le chemin qui mène vers la réduction de la fracture sociale, la réparation des inégalités sociales et la reconstruction de la condition humaine, ambition ultime du Plan Sénégal émergent.

*Cadre de gestion à Hoggy

Président du Mouvement « Debout pour l'émergence