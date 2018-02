Burkina Faso: Jugement du putsch manqué du 16 septembre 2015 - Le tribunal récusé, le procès suspendu

Le procès du putsch du 16 septembre 2015, ouvert hier 27 février 2018 dans la Salle des banquets de Ouaga 2000, a été aussitôt suspendu pour « illégalité du tribunal ». 84 prévenus dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé, devraient comparaître pour plusieurs charges allant de la «trahison», de l'attentat à la sûreté de l'Etat, de coups et blessures volontaires, aux meurtres.

Ceux qui veulent voir le procès de Gilbert Diendéré et de ses 83 coaccusés dans l'affaire du coup d'Etat manqué du 16 septembre 2015 juger au fond, devront prendre leur mal en patience. Le procès, ouvert hier 27 février 2018 dans la salle de banquets de Ouaga 2000, a été suspendu dans l'après-midi. En cause, le décret nommant les juges devant siéger à ce tribunal a été publié le 22 février. Or, selon les avocats de la défense, la loi dispose qu'un décret ne peut entrer en vigueur que 8 jours après sa publication au Journal officiel du Faso. Ce qui n'est pas le cas, à leur avis, à la date du 27 février 2018.

La défense a donc demandé au tribunal d'en tirer les conséquences qui s'imposent en constatant qu'il y a une « illégalité manifeste du tribunal ». Pour la partie civile, le décret de nomination des juges est un acte individuel et non règlementaire. «Un décret est un acte réglementaire, seule la loi a une portée générale », réplique la défense. Pour le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, assisté seulement d'un juge, son tribunal n'est pas encore constitué pour être à même de donner une réponse à la préoccupation des avocats de la défense. Par conséquent, il leur demande d'attendre la constitution du tribunal pour donner suite à leur requête.

Puis, il décide de poursuivre la désignation par tirage au sort des assesseurs militaires, entamé plutôt dans la matinée. Mais coup de théâtre ! L'ensemble des avocats des accusés décident de quitter la salle d'audience. Le président du tribunal qui ne comprenait pas encore sur ce qui se passait est aussitôt informé par un avocat que la défense quitte le prétoire. «Ils ont un droit de regard dans la désignation des juges militaires assesseurs, l'audience est donc suspendue», dit-il, impuissant. La salle de banquets qui brouillaient de monde se vide.

‘'Une juridiction inexistante"

Aux premiers moments du procès, les débats coinçaient sur la légalité du tribunal. A peine l'audience ouverte par le président Seydou Ouédraogo, que Me Mathieu Somé, l'un des avocats du général (Gal) Gilbert Diendéré, est monté au créneau. Est-ce la bonne juridiction ?, questionne-t-il. «Les accusés ont été cités à comparaître devant une Chambre de jugement», fait-t-il remarquer. Le président du tribunal tente difficilement, mais parvient à calmer l'avocat Somé afin de permettre au greffier de donner lecture de l'ordonnance délocalisant l'audience dans la Salle de banquets de Ouaga 2000.

A la fin de la lecture de l'ordonnance, Mathieu Somé revient à la charge. Faisant référence à la loi modificative 044-2017/AN sur le tribunal militaire, il soutient que la nouvelle dispose en son article 4, qu'il est institué dans chaque tribunal militaire, des Chambres de 1re instance. «La citation à comparaître devant un tribunal supprimé nous pose un problème. Même le décret qui vous nomme n'est pas régulier», attaque-t-il. Puis, il ajoute : «Vous êtes un juge nommé dans une juridiction inexistante» avant de préciser plus loin : «c'est une question liminaire, ce n'est pas une exception». Pour le procureur militaire, Alioune Zanré, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. «Il n'y a pas de différence entre la Chambre de jugement et la Chambre de première instance», tente-t-il de convaincre.

Ensuite, il se veut plus ferme : «si vous n'êtes pas d'accord, il faut pourvoir en cassation». Après cette passe d'armes, le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, tente de reprendre les choses en main. Il supplie toutes les parties de lui permettre de constituer son tribunal avant de pouvoir se prononcer sur les préoccupations soulevées. Il semble être entendu. Il rappelle que, selon les dispositions, les juges de la Chambre militaire sont assistés de trois assesseurs militaires. Au regard de la qualité de certains accusés, composés de deux généraux de brigade, il faut au moins des officiers de grade supérieur ou des officiers plus anciens dans le même grande que les prévenus.

Des juges assesseurs contestés

Le tirage peut commencer. Le premier tiré, le général de brigade Brice Bayala. Il est vite récusé, car étant cité comme témoin par Gilbert Diendéré. Mais pour Me Guy Hervé Kam, la partie civile dont il est l'un des représentants, n'a reçu aucune notification sur ce général témoin. Sa cause ne sera pas entendue et Brice Bayala n'est pas retenu. Le deuxième désigné par le système aléatoire est le Gal de division, Tanga Robert Guigemdé. Il n'y a pas de polémique sur sa personne. Il est admis comme juge assesseur. Le Gal de division, Ali Traoré, lui, n'aura pas l'onction de toutes les parties. Il est également cité comme témoin à comparaître par le général Diendéré. La pilule passe mal pour la partie civile qui estime qu'à partir du moment où le Gal Traoré n'a pas été entendu en tant que témoin, il peut être retenu. Pour Me Guy Hervé Kam, c'est une manière d'empêcher la constitution du tribunal. «C'est un témoin souhaité. Ce n'est pas un témoin», affirme-t-il d'un ton ferme.

Applaudissements dans le camp de la partie civile ! Cet incident, deuxième du genre, oblige le président du tribunal a rappelé l'assistance au calme, au risque de l'obliger à recourir à la loi en cas de récidive. Pour le conseil de Gal Diendéré, son client n'a pas de souhait. Le texte cité par la partie civile est obsolète. C'est autour du général de division, Kouamé Lougué, d'être désigné au sort. Très vite, c'est l'avocat Moussa Coulibaly de la défense qui contre-attaque : «le 2 novembre 2014, le Gal Lougué a tenté de prendre le pouvoir. C'est un putschiste», a-t-il martelé. Pour cette raison, il ne peut pas être retenu comme juge assesseur. Selon lui, la femme du général Lougué, n'ayant pas pu obtenir gain de cause pour son mari blessé à la suite de sa tentative de prendre le pouvoir en 2014, a porté plainte contre Gilbert Diendéré, au motif que celui-ci serait à l'origine de la blessure de son mari. Pour cette deuxième raison, le Gal Lougué est suspecté de partialité et ne sera pas juge assesseur dans le procès du général Diendéré et 83 autres.

Les récriminations de la partie civile n'y changeront rien. Il ne reste plus que le général de brigade, Ibrahim Traoré, qui, lui aussi, est récusé. Le tribunal, comme le permet la loi veut passer outre le principe de la hiérarchie pour prendre une ordonnance désignant des officiers de rangs inférieurs aux deux généraux accusés pour compléter son tribunal. L'audience est suspendue. A la reprise, le président donne lecture d'une ordonnance qu'il a prise à chaud. Les observations de la défense considérées comme des préalables n'ont pas été prises en compte par le tribunal qui désire poursuivre le tirage au sort, cette fois-ci, parmi les colonels-majors. Il n'en faut pas plus pour que les conseils de la défense décident de quitter la salle, obligeant le tribunal à suspendre le procès. Joint au téléphone, le directeur de la justice militaire, Sita Sangaré, a indiqué que des projections ont été faites, mais qu'aucune date n'a été retenue pour la reprise du procès. Des indiscrétions annoncent la mi-mars. Wait and see.

Quelques réactions

Pr Mahamoudou Dicko, président de la NAFA : «le tribunal mis en place n'est pas compétent sur le plan juridique»

«Nous déplorons la légèreté avec laquelle les actes règlementaires sont pris au Burkina Faso. Le décret portant nomination des membres du tribunal est entaché d'erreurs. Légalement parlant, sur la base de ce que j'ai compris, le tribunal mis en place n'est pas compétent sur le plan juridique pour traiter la question. Les avocats de la défense ont relevé cela.

Il faut corriger le délai d'exécution du décret de 8 jours et son contenu, car la Chambre de jugement a été abrogée depuis juillet par une loi portant Code de justice militaire. Or, les membres du tribunal ont été nommés sur la base de l'ancienne loi. Cela suppose que ceux qui ont pris le décret ignorent la nouvelle loi.

Ce qui est grave dans un pays, censé avoir des spécialistes en droit».

Me Guy Hervé Kam, avocat de la partie civile : «Ce sont simplement des manipulations pour faire traîner le procès »

«On constate tout simplement qu'il y a des gens qui ont tué et qui ne veulent pas être jugés. Mais quel que soit le dilatoire qui va être fait, un jour viendra où il faudra rendre compte. On ne peut pas prendre les armes contre un peuple et venir se cacher derrière des manipulations du droit. Je pense que devant une juridiction, il y a des moyens de droit, mais sortir de la salle d'audience n'est pas une défense. C'est juste une stratégie pour décrédibiliser la justice qui, de toute façon, est appelée à juger cette affaire. Il n'y a pas de question qui ne soit pas cruciale en droit, le droit de la procédure est fait pour protéger les droits de la défense et tous les droits se valent. Ici, ce sont simplement des manipulations pour faire traîner le procès».

Me Prosper Farama, avocat partie civile : «nous commençons à douter de la volonté des accusés de voir ce procès se tenir»

«Avec tout le respect que nous avons pour nos confrères de la défense, nous tenons à relever le caractère illogique de leur argument. Ils disent qu'ils ne devraient même pas être là à cette audience parce que la juridiction n'est pas régulièrement constituée. Or, nous avons commencé une session de composition, nous avons remarqué qu'ils ont récusé les juges assesseurs et que c'est lorsque le juge a pris une ordonnance pour qu'on passe aux officiers en- dessous des généraux, que tout à coup, ils disent qu'il faut arrêter. Si dès le départ ils avaient dit qu'ils ne participaient pas au procès, nous aurions compris. Toutefois, cela ne nous étonne pas, nous commençons à douter de la volonté des accusés de voir ce procès se tenir. Mais, nous avons bonne foi que les dispositions seront prises pour que le procès se tienne. D'ailleurs, pour moi, la composition de la juridiction aurait pu continuer sans leur présence, on n'est pas encore à la phase de jugement. On est à la phase de constitution et vous allez remarquer qu'ils sont juste partis, ils ne se sont pas déportés. Maintenant, après la composition, je suis d'accord qu'on ne pourrait pas continuer l'audience si chacun des accusés n'a pas un avocat à sa disposition».

Ousmane Ouédraogo, gendarme à la retraite : «Il n'aurait pas fallu donner la permission aux avocats de se voir»

«Je suis venu suivre ce procès dans l'espoir de voir la justice triomher. Et qu'on en finisse avec cette situation qui fatigue tout le monde, surtout les parents des victimes. Notre souhait est que la justice puisse triompher. Malheureusement, avec cette suspension, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Il n'aurait pas fallu donner la permission aux avocats de se voir. Ils sont sortis, ils se sont contactés et se sont entendus pour créer cette situation».

Achille Tapsoba, cadre du CDP : «Ce qui s'est passé, c'est du droit»

«C'est un procès attendu et il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des questions préliminaires dans la mesure où très souvent dans notre pays, le problème se pose à deux niveaux essentiellement : la question de la rétroactivité des textes de loi et la question de la régularité des actes qui sont posés. Ici, il était question de la régularité d'un acte. Effectivement, les avocats de la défense ont posé un préalable et je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu l'examen de cette question avant de commencer la mise en place du tribunal.

Une question préalable ne saurait attendre le déroulement d'une séance et si l'affaire était vidée en préalable on ne serait pas arriver à ce stade. C'est dire, que ceux qui sont chargés de statuer se seraient dessaisis et attendre certainement la régularisation de leur statut, car il s'agit d'un problème de délai et si le délai arrive, le tribunal devient légal et légitime. Ce qui s'est passé ce matin, c'est du droit, à savoir qu'on ne peut pas fonctionner avec un tribunal qui n'est pas entré en vigueur du point de vue de la validité des textes qui régissent et qui créent ce tribunal et il faut savoir rester dans le droit. C'est une bonne chose, que les avocats se soient retirés pour montrer que finalement, force restera à la loi, et que le droit est ce qui nous unit beaucoup plus que ce qui nous divise».

Michel Traoré, avocat de la défense : « On aurait pu attendre quelques jours pour organiser ce procès»

« Il faut que ceux au nom desquels ces textes ont été pris, puissent en être informés. C'est pourquoi, la loi dit que lorsqu'il y a des actes réglementaires qui sont pris, il faut un délai de 8 jours pour que ce soit opposable à toutes les parties. On ne peut prendre des décisions et les appliquer à des gens qui ne sont informés de la décision. Les membres du tribunal militaire sont renouvelés, et pour ce renouvellement, des gens ont été nommés. On se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, tout a été ficelé sans avoir respecté ce délai. Il ne faut pas dire à la population qu'on respecte les textes, alors qu'ils sont violés. Nous ne voulons pas participer à cette violation. Il faut que le jugement se fasse dans le carcan normal et légal. Dès lors que cela n'est pas fait, nous n'avons pas de raison d'y rester. On aurait pu attendre quelques jours pour organiser ce procès (... )»

Jérôme Compaoré, blessé du coup d'Etat : «Le droit sera dit»

«Je ne doute pas de la qualité des juges, qui vont gérer ce dossier. Je pense que ce sont des juges intègres et impartiaux. Je suis sûr que le droit sera dit, tout le monde sera satisfait ».

Osciby Johan, artiste-musicien : «Nous attendons la vérité»

«Je suis venu ce matin, en tant que blessé du coup d'Etat. Je suis très heureux d'être là, parce qu'enfin, nous aurons des réponses à nos interrogations. Cela fait deux ans et demi que nous nous interrogeons. Pourquoi a-t-on voulu renverser la Transition ? Pourquoi tirer sur des manifestants à mains nues ? Nous attendons la vérité, pour enfin sortir de l'état de mensonge. Notre priorité est de savoir pourquoi et qui a tué et blessé nos camarades ? Ceux qui doivent être sanctionnés, le seront ; ceux qui doivent rejoindre leur famille politique pour participer à l'évolution du pays, le feront également et les coupables iront en prison pour purger leurs peines».

Smockey, Balai citoyen : «C'est déjà une bonne nouvelle»

«C'est déjà une bonne nouvelle. C'est un jour mémorable. Nous attendons que ce procès soit mené avec équité, respect des droits de toutes les parties tout en éclairant la lanterne des Burkinabè. Parce qu'il faut que vérité se fasse, pas seulement une partie, mais toute la vérité, pour qu'on puisse enfin connaître les responsables, mettre des noms sur les coupables et que les familles des victimes aient un début de paix et de pansement. Il serait difficile que les victimes puissent, d'une manière ou d'une autre, oublié ce qui s'est passé. Mais, au moins s'il y a une vraie justice et le droit est dit, cela peut soulager les souffrances ».

Boubacar Diallo, centre de presse Norbert Zongo : «Nous avons un rendez-vous avec l'histoire»

«C'est déjà un succès que le procès puisse commencer. Il y a l'histoire du pays qui s'écrit et j'espère que tous les acteurs en ont conscience. C'est un procès historique, il faut que le droit soit dit, pour que les victimes de cette barbarie puissent être apaisées. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Nous déplorons simplement que ce ne soit pas bien organisé, sinon que j'attends de voir, je ne veux pas faire de jugement à l'avance. Il faut que nous ayons foi à notre justice, une confiance retenue qui demande à être renforcée par les résultats, le travail et le droit qui va être dit. Je suis un peu gêné de voir que les dispositifs n'ont été pris pour que la presse audiovisuelle puisse capter au moins le début de l'audience. C'est vraiment dommage».

Dramane Ouédraogo, président de l'Association des blessés de l'insurrection populaire : «Un début de procès avec ses complications»

«Nous venons de vivre un début de procès avec ses complications. Voici que la défense est en train d'évoquer des arguments qui ne tiennent pas la route.

Nous savons tous que ce coup d'Etat manqué est la volonté de ceux qui voulaient récupérer le Burkina à leur compte et que les acteurs qui sont en train d'être jugés, sont ceux-là qui nous ont causé des problèmes, endeuillé des familles. J'ai foi que nous aurons des lendemains meilleurs. Les non-dits vont se dire pour qu'on sache que ce sont ces éléments qui attaquent le Burkina par-ci, par-là et foutent la merde».

Me Rodrigue Bayala, avocat de la défense : «Il n'y a pas de tribunal »

«Nous sommes sortis parce qu'il n'y a pas de tribunal pour juger. Le décret portant renouvellement des membres du Tribunal militaire n'est pas encore en vigueur. Il doit être publié dans le Journal officiel et devenir exécutoire après 8 jours francs. Le Journal officiel a été publié le 22 février et aujourd'hui, il n'y a pas 8 jours.

Donc, ce n'est pas un texte applicable en vertu duquel le Tribunal peut siéger. Nous ne pouvons pas être complices de cette violation flagrante de la loi. Nous, nous plaidons devant une juridiction, s'il n'y en a pas, on ne peut pas plaider. C'est pourquoi, nous nous sommes retirés tranquillement».

Les à-côtés de l'audience inaugurale

Les partisans du gal Diendéré rappelés à l'ordre

«Quand le président de la Chambre de jugement du tribunal, Seydou Ouédraogo, a appelé le nom du gal Gilbert Diendéré à la phase de vérification des présences des accusés, ses partisans présents dans la salle d'audience ont applaudi à tout rompre. Une réaction, qui a amené le juge à les rappeler à l'ordre en ces termes : «les manifestations d'approbation sont interdites. Je vous invite à assister au procès, sans manifester des sentiments de haine et de compassion à l'endroit des accusés ou du tribunal». Le président de la Chambre de jugement a dû hausser le ton, plus tard, promettant de prendre des mesures non souhaitées, puisque les proches de « Golf » ont récidivé avec leurs bans bruyants lors d'une plaidoirie d'un de ses avocats».

9 accusés en fuite

Parmi les accusés au procès, 9 sont en fuite, aussi bien des civils que des militaires. Il s'agit, entre autres, de l'ex-députée et épouse du gal Diendéré, Fatou Diendéré, l'économiste Rné Emile Kaboré et le consultant d'entreprise et patron du cabinet «Perfectum Afrique», Abdoul Karim Traoré.

Défendus par des avocats, tous sont poursuivis pour « coups et blessures volontaires» et «complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat», en plus d'autres chefs d'accusation spécifiques. Et le dernier à prendre la poudre d'escampette, c'est le colonel Mahamadi Déka, introuvable depuis l'audience de mise en accusation. «Nous avons perdu ses traces», a affirmé le procureur militaire à l'audience.

Le procès en quelques chiffres

Le procès du coup d'Etat manqué de septembre 2015 s'annonce marathon, vu la complexité du dossier qui est consigné dans 15 000 pages. 84 accusés (des civils et des militaires) comparaissent, et qui seront défendus par une centaine d'avocats des barreaux d'Afrique et d'Europe. Une centaine de témoins sont attendus.

Sans oublier les 307 parties, dont l'ancien Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, réfugié au Canada, des ministres de la Transition et l'Etat burkinabè.

Des parents de victimes remontés

Les ovations à l'endroit du gal Gilbert Diendéré, à son entrée dans la salle d'audience, n'a pas été du goût des parents de victimes de la tentative du coup d'Etat avorté du pouvoir. Certains d'entre eux sont montés sur leurs grands chevaux face à cette attitude. «Il a été applaudi comme une star. C'est inadmissible. Il s'agit de morts d'hommes», s'est offusqué l'un d'eux.

Couac autour des téléphones portables

Les téléphones portables et autres appareils d'enregistrement et de prises de vue sont interdits dans la salle d'audience. Les organisateurs du procès ont voulu appliquer cette mesure, (dont le contrevenant s'expose à une amende allant de 150 000 à 5 millions), aux avocats. Toute chose, que les hommes en toge noire ont refusé catégoriquement, menaçant même de ne pas prendre part au procès, selon certains témoins. Mais les choses sont vite rentrées dans l'ordre, après coup.

Les deux généraux détendus

Les généraux mis en cause dans l'affaire du putsch, Djibrill Bassolé et Diendéré, sont apparus à l'audience inaugurale, décontractés. Tout sourire, ils étaient assis côte à côte dans le box des accusés, même si le gal Bassolé avait l'air amaigri. Sans doute à cause de ses ennuis de santé, pour lesquels il s'est battu pour avoir une liberté provisoire, pour ensuite finir en résidence surveillée. Ils ont échangé longuement, le signe qu'ils avaient des choses à se dire, puisque l'ancien ministre des Affaires étrangères n'est plus un pensionnaire de la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA).

« Laissez qu'on en finisse avec eux... »

Les victimes présentes à l'audience n'ont pas digéré la sortie des avocats de la défense, ce qui aurait, à leur sens, amener le président du tribunal à suspendre l'audience. Ils ont manifesté leur colère en sortant de la salle, certains même voulant en découdre physiquement avec les avocats et leurs conseils. «Laissez qu'on en finisse avec eux en même temps», a ainsi clamé un homme dans leur groupe alors que ses camarades le retenaient d'avancer.

Un cours pratique pour étudiants en Droit

La tenue de ce procès est aussi une aubaine pour de nombreux étudiants qui ont pris d'assaut la salle d'audience. Une fois installés, stylos et cahiers en main, ils prenaient des notes sur les joutes oratoires des avocats. Il est certain que les enseignants de droit seront assaillis de questions lors des séances de cours à venir, vu la profonde contradiction qui a prévalu entre avocats de la défense et ceux de la partie civile, sur la régularité de la constitution du tribunal.

La presse au 100 m plat

Les journalistes venus couvrir le procès ont pu effectuer un footing matinal, histoire de se mettre en jambe à la faveur de ce jugement. La presse qui s'était vu interdire l'accès à la salle d'audience avec leurs matériels d'enregistrement et de prise de vue, a eu la permission du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le colonel Sita Sangaré, de faire des prises de vue avant le début de l'audience. Ce fut alors un branle-bas vers les appareils laissés au parking à un peu plus de cent mètres de la salle. Mais ce n'est qu'une fausse alerte, due à une mauvaise communication. Fort heureusement, lors de la première suspension pour permettre au tribunal de délibérer, les ouvriers de la plume ont pu faire valoir leur droit d'exercer leur travail.

Souffrance des riverains

Ce mardi 27 février 2018, les agents de la Direction générale des ressources en eau (DGRE) et autres services à proximité de la salle des banquets de Ouaga 2000, ont eu du mal à rejoindre leur lieu de travail. Pour cause, le dispositif sécuritaire mis en place à cause du procès du général Diendéré et de ses 83 coaccusés dans l'affaire du putsch manqué. Ces agents ont dû user de parades pour atteindre leurs bureaux, tant il était difficile de se frayer un passage. Ils étaient obligés, soit de laisser leurs motos aux parkings environnants pour accéder à pied au service ou, soit de faire un grand détour pour y accéder.

Le portable d'un journaliste retiré par un agent de sécurité

Comment couvrir l'audience sans un appareil photographique, une caméra ou un dictaphone ? Il a été formellement interdit aux journalistes d'intégrer la salle du procès avec des appareils malgré la lettre que l'AJB(l'association des journalistes burkinabè) a adressée le 26 février au président du tribunal militaire. Il était donc difficile pour les journalistes de mener à bien leur travail, d'autant plus que l'image et le son sont des éléments constitutifs importants dans un reportage. Certains se voyaient obligés de faire leur travail hors du dispositif sécuritaire. Malheureusement, un des confrères a vu son portable retirer par un agent de la sécurité, parce qu'il filmait l'arrivée du cortège des détenus.

Garder son portable à 500 FCFA

La mesure d'interdiction d'entrer avec les téléphones portables dans la salle d'audience du putsch a fait des heureux. Ce mardi 27 février 2018, Souleymane Wangraoua s'est frotté les mains. Ce jeune a gardé les portables et les sacs des citoyens venus assister au procès contre de l'argent. A raison de 500 francs CFA pour un téléphone portable et 1000 francs CFA pour un sac, après délivrance d'un ticket sur lequel était écrit son numéro de téléphone et les références de sa pièce d'identité. C'est donc dire qu'au jugement du coup d'Etat, il y a de bonnes affaires à faire.

Djakaridia SIRIBIE,

Fabé Mamadou OUATTARA et