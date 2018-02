Mauritanie: Visite du Khalife de Médina Baye en Mauritanie - Cheikh Tidiane Niass reçu par le Président Aziz

Le Khalife général de la famille de Cheikh Ibrahim Abdallah Niass, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass, en compagnie de ses frères Cheikh Mahi Ibrahim Niass, directeur de l'institut islamique de Médina Baye et du député Cheikh Mouhamed Khouraichi Ibrahim Niass, ont été reçus hier vers 15h 30 par le chef de l'Etat mauritanien Mouhamed Abdel Aziz.

Pour le porte-parole de la famille, Cheikh Khouraichi Ibrahim Niass, l'objet de l'audience a porté sur les relations anciennes entre le Sénégal et la Mauritanie d'une part, et les relations particulières qu'entretiennent Cheikh Mawlana Ibrahima Abdallah Niass et ses disciples de la Mauritanie, vieilles de près de 90 ans (1930 début 1940), d'autre part. Entre Baye Niass et les chérifs et oulémas de la République islamique de Mauritanie, tout est parti de la Fayda tidiane annoncée par le fondateur de la Tariqa (Cheikh Ahmed Tidiane Chérif) et qui est apparue sur Cheikh Mawlana Ibrahim Abdallah Niass de Kaolack. Une majeure partie des chérifs et oulémas ont fait acte d'allégeance pour se ressourcer et essaimer cette lumière en Afrique et dans le monde. Depuis lors, renseigne le porte-parole de la famille de Cheikh Ibrahima Abdallah Niass, les relations entre les deux pays se sont consolidées à travers la religion, les enseignements islamiques et l'entraide.

Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass est le deuxième Khalife de la famille de Cheikh Ibrahim Niass à effectuer une visite Ziarr en Mauritanie. Une visite, selon ce dernier, qui dépasse le cadre diplomatique. «Il a été question pour le Khalife de porter le message du chef de l'Etat Macky Sall, de relater, à travers les propos de Cheikh Mahi Ibrahim Niass, les relations entre Baye Niass et ses disciples de la Mauritanie et de formuler des prières pour la consolidation des relations entre les deux pays qui sont constitués en réalité, comme le disait Cheikh Al Islam, d'un même peuple».

Le président de la Mauritanie, Mouhamed Abdel Aziz, a remercié le président Macky Sall tout en appréciant les relations entre les deux pays. Pour ce dernier, des problèmes peuvent surgir à tout moment entre les deux pays, mais il a salué la diligence des deux Chefs d'Etat qui ont maîtrisé la situation. Il a renouvelé sa disponibilité pour la famille de Cheikh Ibrahim Niass et à travailler pour l'intérêt des deux pays. Le Khalife de la famille de Cheikh Ibrahim Niass a confié sa famille et ses disciples qui se comptent par milliers en Mauritanie au président Mouhamed Abdoul Aziz. Il a prié pour des retrouvailles dans l'intérêt des deux pays.

ACCUEIL CHALEUREUX ET POPULAIRE

Un accueil chaleureux a été réservé, samedi dernier à Nouakchott, à Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niasse, Khalife général de la famille d'El Hadj Ibrahima Niass. De l'aéroport au cinquième arrondissement de la ville où une réception a été organisée, on a noté une déferlante humaine dans les rues de la capitale mauritanienne.

C'est à 18 heures que l'avion affrété par les disciples mauritaniens de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott. Accueillis chaleureusement par les dignitaires tidianes au salon d'honneur de l'aéroport, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass et sa délégation ont eu droit aux vivats des milliers de disciples massés sur tout le parcours. C'est un cortège de près de 200 véhicules qui a conduit la délégation du Khalife général des Niassènes forte de 94 personnes vers le domicile de Cheikh Ahmed Al Hafedh Naqwi, un dignitaire et cheikh de la « tarikha » tidiane à Nouakchott.

Ici, une grande réception, dans la pure tradition maure, a été réservée au fils d'El Hadj Ibrahima Niass et à sa délégation. Les disciples mauritaniens d'El Hadj Ibrahim Niass ont voulu faire les choses en grand en envoyant 10 des leurs à Dakar pour s'occuper des formalités du voyage de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass et en affrétant un aéronef pour convoyer le khalife de Médina Baye et sa délégation. La ferveur notée à l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott, la mobilisation des fidèles et cette envie de voir le guide religieux niassène ont fini de prouver l'attachement des disciples à El Hadj Ibrahima Niass en faisant venir son actuel khalife en Mauritanie.

Selon Ahmed Naserdine El Mechri, fils de Mohammed El Mechri, un grand « moukhadam », El Hadj Ibrahim Niass avait dit, lors de son séjour en Mauritanie en 1967, que « la Mauritanie et le Sénégal constituent un seul peuple dans deux pays ». Une importante chose relevée lors de ce séjour de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass en Mauritanie : cette belle intégration entre Maures, Halpulars, Soninkés et leurs condisciples sénégalais. Ce brassage est favorisé par la Tidianiya et la Fayda d'El Hadj Ibrahima Niass qui a scellé les cœurs et les âmes des disciples en la foi en Dieu. Les journées El Hadj Ibrahim Niass en Mauritanie seront marquées par des conférences, déclamations de panégyriques, récitals du Coran, visites de sites religieux, etc.

LA FAYDA D'EL HADJ IBRAHIM NIASS MAGNIFIÉE

C'est par une grande rencontre organisée dans le vaste domaine de Cheikh Ahmed Al Hafedh Nakhwi situé au cinquième arrondissement dans le quartier de Cadkha de Nouakchott que les disciples d'El Hadj Ibrahima Niass ont tenu à remercier le Khalife général des Niassènes de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass pour son séjour en Mauritanie.

Une nouvelle fois les disciples mauritaniens d'El Hadj Ibrahim Niass ont fait montre de leur amour pour son école spirituelle qui demeure, pour eux, un style de croyance et de vie. Cheikh Mohamed Hafedh Al Nakhwi, le président d'Ansaar' roudine en Mauritanie, en a fait l'annonce au nom des disciples et du peuple mauritanien. Cet ancien ministre de la Communication dans les premiers gouvernements de la République de Mauritanie n'a de cesse dans son discours en arabe, puis en français, de faire l'éloge de son marabout et guide El Hadj Ibrahim Abdallah Niass. Il a réitéré le même attachement des disciples à son fils Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass qui est venu consolider l'œuvre de son père. Pour ce dernier, la centaine de véhicules qui a accueilli l'arrivée, samedi du, khalife à l'aéroport international de la Mauritanie est une preuve de ce dévouement. Dans l'esprit et dans les cœurs des disciples mauritaniens, il sera difficile d'effacer cette image de ce missionnaire de l'Islam qui écrivait dans une de ses nombreuses lettres que « l'Afrique doit appartenir aux Africains ». « Ce père de l'intégration africaine, le détenteur de la Fayda tidiane qu'il a tentée d'essaimer à travers toute l'Afrique et dans les autres continents, cet homme, sa famille et ses disciples sont les bienvenus en terre mauritanienne », clame-t-il.

Pour Cheikh Mouhamed Hafedh Al Nakhwi, El Hadj Ibrahim Niass a toujours œuvré pour l'unité de tous les musulmans afin qu'ils constituent un même peuple. « En cela, la communauté de ses disciples et tout le peuple mauritanien, sous la direction du Chef de l'Etat, Abdoul Aziz, transmettent la bienvenue aux illustres hôtes », note-t-il, avant de poursuivre en ces termes : « Vous êtes dans votre maison et le chef de l'Etat est prêt à travailler avec vous, surtout dans ce contexte un peu tendu entre les deux pays et à l'approche du prochain sommet de l'Union africaine (Ua) que la Mauritanie va accueillir dans les prochains mois ». Loin de l'extrémisme, l'héritage légué par l'école d'El Hadj Ibrahim Niass est la compréhension de l'Islam. C'est pourquoi pour les disciples mauritaniens, la visite du khalife de la famille de Médina Baye traduit la réalité de l'école spirituelle d'El Hadj Ibrahim Niass et l'amitié entre les deux Présidents Macky Sall et Mouhamed ould Abdel Aziz. « Nous respectons toutes les écoles spirituelles, mais celle de Cheikh Mawlana Ibrahima Abdallah Niass a laissé des traces indélébiles dans nos cœurs », dit-il. Auparavant, un méga «Wazifa» avait été entonné par des milliers de disciples et des poèmes déclamés.

Signalons d'autres belles interventions dont celles du maire de la localité de Cadkha, d'un député de l'Assemblée nationale de la Mauritanie. Ils avaient, tour à tour, loué l'école spirituelle de El Hadj Ibrahim Niass et de sa caractéristique de fédératrice des musulmans du monde. Cheikh Mahi Ibrahim Niass, qui a parlé au nom du khalife Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass, a remercié les disciples mauritaniens tout en disant la détermination du guide actuel de Médina Baye à veiller sur la Fayda tidiane.