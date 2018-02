« Je voudrais avant tout propos souhaiter à tous la bienvenue à vous-mêmes membres du gouvernement et à tous les experts du secteur de la communication qui participent à ce séminaire sur la communication gouvernementale. Je voudrais m'en féliciter parce que cela est une première. Votre mobilisation autour de la problématique gouvernementale est rassurante. Ce, d'autant plus qu'elle présage de votre disponibilité à contribuer à la mise en œuvre effective du plan d'action opérationnelle qui sanctionnera ce séminaire.

Je voudrais d'ores et déjà vous en remercier. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les experts pour leur apport à la concrétisation de cette rencontre et à son animation. Mesdames et Messieurs, depuis l'accession à la magistrature suprême du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, en mai 2011, le gouvernement a entrepris et mis en œuvre d'importantes réformes et actions pour l'amélioration des conditions de vie des populations par la réduction significative de la pauvreté.

Des efforts similaires ont été faits pour la compétitivité globale de notre économie. Ces réformes et actions ont permis d'insuffler une véritable dynamique économique caractérisée par une croissance forte et soutenue. Notre pays est cité parmi les économies les plus dynamiques non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde.

La Côte d'Ivoire est devenue une destination privilégiée. Les investisseurs internationaux sont attirés par nos potentialités nombreuses et diversifiées que ce soit dans le secteur de l'agriculture, dans l'agro-industrie, les mines, le pétrole, l'énergie, le tourisme, etc. Le produit intérieur brut réel par habitant a connu une augmentation notable de plus de 33% sur la période 2012-2017. Les actions entreprises sous la haute autorité du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, ont permis une amélioration des conditions de vie des populations aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain.

En outre, grâce aux importants investissements réalisés dans les secteurs sociaux de base, le service public a augmenté sa capacité d'offre, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la formation, de la santé, de la nutrition, de l'eau potable, de l'électricité et des routes. Mesdames et Messieurs, en dépit de toutes ses réalisations, il semble y avoir un décalage entre la perception de toutes ces actions par nos populations et l'action gouvernementale que je viens de vous décrire. Il nous revient aussi qu'il y a une faible interaction entre les gouvernants et les populations en termes de communication.

A cela, il convient d'ajouter le jeu politique où des acteurs jouant leur rôle de manière plus ou moins honnête amplifient un certain nombre de faits qui ne pourraient être en réalité que des faits divers. D'où le sens du présent séminaire gouvernemental dont l'objectif est de réfléchir à de nouvelles stratégies en vue de communiquer efficacement avec les populations. Il s'agit d'une part de mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes, et d'autre part d'expliquer et faire comprendre les politiques, décisions et projets de développement afin qu'elles se les approprient.

C'est un défi pour le gouvernement d'adapter sa communication aux enjeux actuels et futurs, de renforcer la communication de proximité susceptible de bien valoriser les résultats et progrès enregistrés. Il s'agit aussi de renforcer le dialogue social à travers des actions de communication ciblées en nous mettant davantage à l'écoute des populations.

L'efficacité de la communication gouvernementale requiert l'implication de l'ensemble des ministres qui en sont en réalité les principaux acteurs. Il leur revient en priorité de promouvoir l'action gouvernementale et de faire connaitre et comprendre le bien fondé des plans d'actions prioritaires du gouvernement. Nous devons faire en sorte que les populations s'approprient totalement les projets de développement initiés par le gouvernement.

Aussi, tous les ministres doivent-ils se sentir concernés et s'impliquer activement dans la communication gouvernementale. Cette communication doit refléter une grande humilité et de la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens afin que ceux-ci se reconnaissent en nous. Ce qui permettra au gouvernement de bâtir un capital de sympathie auprès des populations. Car, il faut le savoir, communiquer, c'est engager vers et pour l'autre.

C'est créer de la sympathie. Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, en matière de communication, la Côte d'Ivoire dispose au plan institutionnel d'un important potentiel pour promouvoir l'action gouvernementale. Et ceci, depuis la formation du premier gouvernement ivoirien le 3 avril 1961. Nous avons naturellement un ministère en charge de la Communication, des médias d'Etat (radio, télévision ivoirienne, le quotidien Fraternité Matin, l'agence ivoirienne de presse). Dans les différents ministères, institutions de l'Etat et les structures publiques, des services de communication ont été progressivement mis en place.

En 2004, le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG) a été créé et ses attributions renforcées par décret en 2012. Dans l'optique de conduire une communication gouvernementale efficace, le gouvernement avait déjà adopté en 2013 en conseil des ministres, une communication relative à une stratégie de communication gouvernementale.

Malgré cette écosystème institutionnel, réglementaire et technique de la communication, force est de constater que la mise en œuvre de la communication gouvernementale n'a pas toujours connue les résultats escomptés. Nous notons beaucoup de critiques et interpellations à l'endroit du gouvernement notamment sur les réseaux sociaux. Certaines sont peutêtre fondées et certainement beaucoup ne le sont pas.

Toujours est-il que nous devons en tenir compte. Cela nous oblige à mettre en place une communication gouvernementale solide et surtout à y intégrer les nouveaux médias, à savoir les réseaux sociaux. Mesdames et Messieurs les ministres, la communication gouvernementale doit à cet effet proposé des actions spécifiques susceptibles de redynamiser et rendre plus efficace le message adressé à la population.

Ces actions de communication doivent s'inscrire dans le cadre de la communication globale du gouvernement dont le CICG a la responsabilité sous l'autorité du Premier ministre, et ce avec la collaboration de tous les partenaires et acteurs de la communication, à savoir le ministère en charge de la Communication, la direction de la Communication de la Présidence de la République, la direction de la Communication de la Primature, les services de communication des ministères, le porteparolat, les médias d'Etat, etc.

Les échanges de ce séminaire devront permettre d'élaborer un document de stratégie globale avec des actions spécifiques et des cibles bien définies. Il est de notre devoir de faire connaître le travail réalisé par le gouvernement et de recueillir les attentes réelles des populations à travers une communication plus efficace. J'attends de vous une participation active pour la réussite du présent séminaire ».