Togo: « Le Volontariat togolais se porte bien », selon Omar Agbagba

Du PROVONAT, le Volontariat togolais est passé sous une administration d'Agence avec l'ANVT (Agence Nationale pour le Volontariat au Togo), depuis déjà 3 ans.

Faisant le point sur cette Agence et le volontariat togolais en général, le Directeur général de l'ANVT, Omar Agbangba, chez nos confrères de Victoire Fm, s'est réjoui de ce que « le Volontariat togolais se porte bien ». Et cette bonne santé du Volontariat togolais à entendre ce dernier s'exprime entre autres par le fait que l' « on est passé d'un seul type de Volontariat à 4 types de Volontariat ».

Il a cité outre le Volontariat de compétence, le Volontariat d'engagement citoyen, Volontariat senior (plus de 350 personnes engagées) et le Volontariat international de réciprocité (où 13 Togolais envoyés en France). Pour ce dernier type de Volontariat, outre cette destination (la France), M. Agbangba a informé qu'ils sont en train de mobiliser des jeunes togolais aussi pour l'Allemagne, les pays africains, le Mali, le Niger Cameroun, et l'Amérique latine. En termes de chiffres, c'est plus de 7500 jeunes volontaires qui sont mobilisés.

Le Directeur général de l'ANVT a expliqué cette confiance placée dans le Volontariat togolais pour nouer ces partenariats avec d'autres pays en Afrique et hors des frontières africaines par le fait que « le Togo en matière de volontariat est jeune mais est une référence », ceci parce que « ce qu'on fait, on le fait en grand et en respectant les normes internationales ».