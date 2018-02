Ile Maurice: Nouveau-né décédé - Premières auditions devant le Fact-Finding Committee aujourd'hui

À peine institué, le Fact-Finding Committee (FFC) se met déjà au travail. Les premières auditions débutent ce mercredi 28 février. Le ministère de la Santé veut rapidement faire la lumière sur le décès du petit Alexander Crouche, 6 jours, à l'hôpital Victoria, à Candos. Un communiqué en ce sens a été émis hier, mardi 27 février.

Alexander Crouche a rendu l'âme peu aux alentours de 9 h 30, le lundi 26 février, après avoir reçu une injection d'antibiotique. Ses funérailles ont eu lieu hier. Un autre bébé, une petite fille, se trouve, elle, à l'unité des soins intensifs pour les mêmes raisons... Un cas sur lequel devra également se pencher le comité.

Le FFC sera présidé par Carol Green-Jokhoo, Assistant Parliamentary Counsel au State Law Office. Elle sera assistée de Sharma Ramphul, Deputy Director of Pharmaceutical Services au ministère de la Santé et du Dr Soobadar, pédiatre consultante au Wellkin Hospital. «The government wishes to reassure the public in general and particularly the two families concerned that this matter will receive utmost attention at the highest level», peut-on lire dans le communiqué.

Alexander Crouche a succombé à un œdème pulmonaire. C'est ce qu'a révélé l'autopsie pratiquée par le chef du service médico-légal de la police, le Dr Sudesh Kumar Gungadin. Selon le Dr Satish Boolell, un œdème pulmonaire est une accumulation d'eau ou de liquide dans les poumons. «Un œdème pulmonaire peut se produire lorsqu'une personne a des problèmes cardiaques, une infection aux poumons ou une pneumonie, ou s'intoxique en ingurgitant des produits chimiques inappropriés ou en trop grande quantité, tels que des médicaments ou même de la drogue», explique le médecin légiste. Ce qui peut alors causer une rétention de liquide dans les poumons et la détresse respiratoire.