Ile Maurice: Tremblement de terre à Maurice - La station météo confirme

Selon l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, «les premières analyses de ce séisme sont en cours et localisent le séisme à proximité de l'île Maurice». Et de faire ressortir que «ce type d'événements est enregistré plusieurs fois par an. Cet événement est pour l'instant isolé et est d'origine tectonique. À l'heure actuelle, ce séisme n'a pas été suivi de répliques».

La station météo soutient ainsi qu'un tremblement de terre de magnitude 4.0 sur l'échelle de Richter a été ressenti aux alentours de 23 h 25, hier, dans la région de Maurice. En se fiant sur les données empiriques, fait-on ressortir du côté de Vacoas, «de tels tremblements de terre ne provoquent pas de tsunamis». Et d'affirmer que la situation «is being closely monitored».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.