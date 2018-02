Mauritanie: Visite du Khalife de Médina Baye en Mauritanie - Accueil chaleureux et populaire

Un accueil chaleureux a été réservé, samedi dernier à Nouakchott, à Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niasse, Khalife général de la famille d'El Hadj Ibrahima Niass. De l'aéroport au cinquième arrondissement de la ville où une réception a été organisée, on a noté une déferlante humaine dans les rues de la capitale mauritanienne.

C'est à 18 heures que l'avion affrété par les disciples mauritaniens de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott. Accueillis chaleureusement par les dignitaires tidianes au salon d'honneur de l'aéroport, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass et sa délégation ont eu droit aux vivats des milliers de disciples massés sur tout le parcours. C'est un cortège de près de 200 véhicules qui a conduit la délégation du Khalife général des Niassènes forte de 94 personnes vers le domicile de Cheikh Ahmed Al Hafedh Naqwi, un dignitaire et cheikh de la « tarikha » tidiane à Nouakchott.

Ici, une grande réception, dans la pure tradition maure, a été réservée au fils d'El Hadj Ibrahima Niass et à sa délégation. Les disciples mauritaniens d'El Hadj Ibrahim Niass ont voulu faire les choses en grand en envoyant 10 des leurs à Dakar pour s'occuper des formalités du voyage de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass et en affrétant un aéronef pour convoyer le khalife de Médina Baye et sa délégation. La ferveur notée à l'aéroport international Oumtounsy de Nouakchott, la mobilisation des fidèles et cette envie de voir le guide religieux niassène ont fini de prouver l'attachement des disciples à El Hadj Ibrahima Niass en faisant venir son actuel khalife en Mauritanie.

Selon Ahmed Naserdine El Mechri, fils de Mohammed El Mechri, un grand « moukhadam », El Hadj Ibrahim Niass avait dit, lors de son séjour en Mauritanie en 1967, que « la Mauritanie et le Sénégal constituent un seul peuple dans deux pays ». Une importante chose relevée lors de ce séjour de Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass en Mauritanie : cette belle intégration entre Maures, Halpulars, Soninkés et leurs condisciples sénégalais. Ce brassage est favorisé par la Tidianiya et la Fayda d'El Hadj Ibrahima Niass qui a scellé les cœurs et les âmes des disciples en la foi en Dieu. Les journées El Hadj Ibrahim Niass en Mauritanie seront marquées par des conférences, déclamations de panégyriques, récitals du Coran, visites de sites religieux, etc.