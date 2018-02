Madagascar: Andriamihaja Eric Robson - Futur ambassadeur de Madagascar à Washington

Le futur ambassadeur n'est autre que l'actuel directeur général de l'EDBM (Economic Developpment Board of Madagascar). Jusqu'ici, trois ambassadeurs ont été nommés par le régime de Rajaonarimampianina : Pr Alain Tehindrazanarivelo à Addis-Abeba (Ethiopie), Mireille Rakotomalala à Tokyo (Japon) et Arisoa Razafitrimo à New York (Nations-Unies). Andriamihaja Eric Robson sera donc le quatrième. Nos ambassades à Paris (France), à Genève (Suisse), à Bruxelles (Union Européenne), à Berlin (Allemagne) et dans d'autres pays du monde avec lesquels la Grande île entretient des relations diplomatiques restent jusqu'à présent sans titulaires. Seront-ils nommés avant ou après l'élection présidentielle de novembre 2018 ?

