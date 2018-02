Tunisie: Le grand chantier

Grands projets imminents : Taparura, pont de Bizerte, autoroute Tunis-Jelma

Concernant les grands projets, le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire prévoit de poursuivre la réalisation de la deuxième tranche du projet d'aménagement des côtés nord de la ville de Sfax, projet Taparura. « Ce projet est resté en instance depuis quelques années. Il a fait l'objet d'un appel d'offres à deux reprises en 2016 et 2017. Actuellement, il a été procédé à la révision des composantes du projet et il sera présenté lors d'un Conseil ministériel restreint prévu au mois de mars », explique M. Arfaoui. Le deuxième projet est celui du pont de Bizerte, qui sera financé à hauteur de 750 millions de dinars par la Banque européenne de l'investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD). Il est prévu que l'appel d'offres soit lancé en juillet 2018 pour que les travaux démarrent en avril 2019. Le ministre a souligné également que ce projet comprendra une composante pour l'amélioration des conditions de vie des quartiers à proximité du pont pour un montant de 7 MDT.

Quant au troisième, il s'agit du projet de l'autoroute Tunis-Jelma, qui sera réalisé sur quatre tranches (103 kilomètres) et financé par le Fonds arabe de développement économique et social, y ajoutant quatre tranches supplémentaires (101 kilomètres) financé par la BEI, avec un investissement de 1660 MDT. Selon M. Arfaoui, l'appel d'offres pour la première tranche Tunis-Sbikha sera lancé en juin 2018 et le démarrage des travaux est pour janvier 2019. L'appel d'offres pour la deuxième tranche Sbikha-Jelma est prévu également pour juin 2018, avec le démarrage des travaux en juin 2019.

Le ministère compte poursuivre la deuxième étape du programme spécial de l'habitat social, avec la réalisation de 4.600 habitations pour un volume d'investissement de 350 millions de dinars. M. Arfaoui a précisé que les travaux pour la réalisation de 8.400 habitations sociales ont été déjà lancés pour un coût de 500 millions de dinars. L'appel d'offre pour la deuxième étape de programme sera lancé en fin juin 2018 avec objectif de démarrer les travaux en fin de l'année actuelle.

Projet d'aménagement de 127 ha à proximité du projet Sama Dubai

Le ministère prévoit également de renforcer les travaux d'aménagement des routes, soit 720 kilomètres selon les standards internationaux, et de poursuivre la construction de 19 ponts (un financement de la BAD). Il s'agit de renforcer le réseau des routes nationales et régionales, respectivement à raison de 405 kilomètres et 220 kilomètres, couvrant 23 gouvernorats. Les travaux ont commencé en avril 2017 avec un taux d'avancement estimé à 75%.

Concernant l'autoroute Médenine-Ras Jedir, l'avancement des travaux est estimé à 70% alors que pour l'autoroute Gabès-Médenine, l'avancement est de 36,75% pour les quatre tranches. Pour le projet de liaison du gouvernorat de Tataouine à l'autoroute A1, l'appel d'offre a été lancé en janvier 2018, prévoyant le démarrage des travaux en juillet 2018.

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu'un projet d'aménagement des terrains à proximité du projet Sama Dubai est en cours d'étude. Ces terrains, appartenant à l'Etat, couvrent 127 hectares et seront dédiés à la création d'une zone logistique et technologique moderne, permettant la création de plus de 15 mille postes d'emploi. On prévoit également de poursuivre l'étude pour la réalisation du projet de l'autoroute maghrébine reliant la Tunisie à l'Algérie. Cette autoroute s'étendra sur 84 kilomètres du côté tunisien pour un investissement global de 2,4 millions de dinars.

Réseau des autoroutes

Actuellement, on dénombre 512 kilomètres qui sont en cours d'exploitation alors que 331 kilomètres sont en cours de réalisation. Il s'agit des tronçons Sfax-Gabès, s'étendant sur 155 kilomètres ; Gabès-Médenine (84 kilomètres) et Médenine-Ras Jedir (92 kilomètres).

Pour le 13e Plan de développement, le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire prévoit la réalisation de 325 kilomètres d'autoroutes, à savoir Tunis-Jelma, Bou Salem-Jendoub et l'autoroute du Kef. A l'horizon 2030, 242 kilomètres seront réalisés : entre Bou Salem et les frontières algériennes; Jelma-Kasserine et Jelma-Gafsa. M.O.

Projets à court et long terme

Pour la période allant de l'année 2018 au premier semestre 2019, le ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, prévoit d'investir environ 3600 MDT dans des projets d'infrastructure routière couvrant la majorité des régions du pays. Ils comprennent des projets d'aménagement, de construction d'échangeurs et de ponts, de réalisation de liaison routière, d'aménagement de pistes rurales et de réalisation de certaines tranches de projets d'autoroutes.

A court terme, les projets qui seront lancés consistent en la route nationale n°13, reliant Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax. S'étendant sur 200 kilomètres, l'appel d'offres pour l'étude préliminaire a été lancé le 21 février 2018 pour être clôturé le 5 mars 2018. Le démarrage de l'étude est prévu pour le 12 mars prochain. De même, l'appel d'offres pour l'étude de réalisation de la route nationale n°19 pour le gouvernorat de Tataouine sera lancé en mars 2018 pour entamer l'étude en avril 2018.

En termes de sécurité routière, il est prévu de renforcer la mise en place des radars, en particulier dans les points noirs, à raison de 200 appareils pour un coût de 25 millions de dinars et un délai de réalisation prévu pour le premier semestre 2018. Il s'agit aussi de mettre en place des ascenseurs automatiques au profit des piétons au niveau des passages frontaliers dans le Grand Tunis, en adaptant le système des concessions. Le démarrage des travaux est prévu fin 2018.

A long terme, les projets qui seront réalisés concernent la réalisation de la deuxième tranche de l'autoroute reliant Jelma avec les gouvernorats de Kasserine et Gafsa; la réalisation de l'autoroute Bou Salem-Jendouba, la liaison du gouvernorat du Kef avec l'autoroute, la réalisation des axes sous-jacents (Route nationale n°14 et Route nationale n°15) ainsi que la réalisation des travaux d'infrastructure pour le projet de développement du Sahara. M.O.