Tunisie: Le message du Parlement européen à la Tunisie

Des représentants des instances nationales et des composantes de la société civile se sont… Plus »

«Je n'ai pas de preuves, mais je pense que l'on cherche à faire pression sur la Tunisie pour qu'elle mette en œuvre plus rapidement d'autres réformes et notamment certaines réformes dites structurelles et accélère les négociations concernant l'Aleca (Accord de libre échange complet et approfondi) qui piétinent depuis plusieurs mois», a-t-elle soutenu.

S'alarmant du mauvais signal envoyé par cette inscription aux créanciers et aux investisseurs, Vergiat s'est exprimée en ces termes : «Le fait de figurer sur cette liste constitue en soi une sanction politico-économique, un mauvais message aux investisseurs et aux créanciers pour un pays qui s'apprête à sortir sur le marché international pour contracter un nouveau prêt».

Pour mettre en cohérence les discours favorables à la stabilité politique et économique en Tunisie et les actes, la commission européenne est appelée à retirer ce pays de la liste «à haut risque», a estimé la députée.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.