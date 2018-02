Tunisie: ESS-EMM, choc du jour

Les Etoilés roulent à la vitesse supérieure depuis l'entame de la saison et n'ont concédé aucune défaite. L'objectif de l'Etoile est clair : terminer à la première phase du championnat sans accrocs.

Tout à l'heure, les coéquipiers de Majed Hamza seront à l'épreuve face aux Mahdois. Ces derniers qui viennent d'être éliminés de l'épreuve de la Coupe de Tunisie vont jeter leur dévolu sur le championnat pour essayer de se frayer un chemin au play-off. Logiquement, la victoire devrait revenir à l'Etoile du Sahel, mais on s'attend toutefois à une opposition farouche de la part des Mahdois.

CA : réagir à tout prix !

L'Espérance Sportive de Tunis est en quête de confirmation. Les «Sang et Or» offrent l'hospitalité à Sakiet Ezzit. Ce match sera, à coup sûr, une bonne répétition pour les visiteurs qui s'apprêtent à organiser la prochaine édition du championnat arabe des clubs. Les Espérantistes seront intraitables dans leur fief, mais, les Sfaxiens essayeront de jouer les trouble-fêtes.

Le Club Africain, en panne de victoire depuis deux journées avec à la clé une défaite dans son fief face à El Makarem de Mahdia et un match nul contre Sakiet Ezzit, va essayer de rectifier le tir. L'occasion de rebondir est propice, d'autant que les Clubistes accueillent la lanterne rouge, l'USTémimienne. Les camarades de Makrem Missaoui sont dans l'obligation de gagner pour ne pas sombrer dans le doute et mettre en hypothèque leur qualification au play-off. Le Club Africain ne dispose que d'un point d'avance au classement sur deux concurrents directs à la 3e place, en l'occurrence l'AS Téboulba et El Makarem de Mahdia.

A ce propos, l'AS Téboulba qui reçoit Béni Khiar devrait s'en sortir et garder le cap devant une équipe adverse qui se bat pour le maintien. Les débats seront équilibrés entre Jammel et le CS Hiboun. La victoire sera importante dans un camp comme dans l'autre pour espérer rester au milieu du classement. Idem en ce qui concerne le face-à-face entre l'AS Hammamet et le Sporting Club de Moknine. Les deux équipes veulent se dégager de la zone dangereuse.

Programme

Salle Hammamet

17h00 : ASH-SCM (Béji-Farah)

Salle Téboulba

17h00 : AST-EBSBK (Nasri-Abid)

Salle Jammel

17h00 : CHBJ-CSH (Guemri-Chaâbane)

Salle Gorjani

17h00 : CA-USTé (Hannachi-Alayet)

Salle Zouaoui

17h00 : EST-CSSE (Khénissi-Boualloucha)

Salle Sousse

18h00 : ESS-EMM (Khiari-Boughrara)