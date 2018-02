Tunisie: Des places à prendre...

Une victoire qui permet à l'ESR de prendre déjà une avance considérable en deux journées avec deux points d'écart sur un quatuor dauphin. Les Radésiens sont en train de fuser vers le super play-off en tant que leaders, alors que, derrière, il y a trois places à prendre pour le super play-off.

On jouera aujourd'hui et demain la 3e journée et cela veut dire que les équipes bien préparées physiquement et qui ont un effectif riche vont pouvoir tenir ce rythme infernal.

L'enjeu dans ce play-off est de se placer parmi les quatre premiers, et avec l'ESG, le CA et EZS qui affichent leurs ambitions, la lutte s'annonce acharnée. Et même l'USM, qui ne passe pas par une bonne période, reste en mesure de défendre ses chances avec fermeté.

Derbys...

Deux derbys sont prévus pour cette 3e journée. Il y a tout d'abord ce match ESS-USM, derby du Sahel qui oppose deux équipes qui ont envie de gagner et de faire un bon départ au play-off. Les Etoilés ont perdu un peu de leur confiance après le revers subi contre le CA à la première journée. Ils affrontent une USM en pleine tourmente. Kael Vénales, Skander Bhouri, Lehiani et les Monastiriens ont intérêt à réagir pour ne pas perdre du terrain par rapport au quatuor dauphin. Une autre défaite de l'USM va compliquer encore plus les choses.

Le deuxième derby opposera l'ESG à EZS. Un derby nostalgique des banlieues entre deux grands clubs du basket tunisien.

Rajeunis, à court de moyens financiers, ces deux clubs veulent revenir au premier plan. Même s'ils savent bien qu'ils n'ont aucune chance de gagner un titre, leur qualification au super play-off pèsera très lourd dans leurs stratégies de relance.

Le dernier match de la soirée opposera une ESR, qui n'a pas perdu le moindre match cette saison, à un CA qui fait contre mauvaise fortune bon cœur et qui tient à se qualifier au super play-off malgré les soucis financiers. L'ESR part favorite, mais faut-il remarquer que les Radésiens ne gagnent pas largement malgré leur supériorité.

Le programme

Aujourd'hui

La Goulette

18h00 : ESG-EZS

Demain

Sousse

17h00 : ESS-USM

Radès

18h00 : ESR-CA