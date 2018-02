Tunisie: Manger son pain noir

La malchance de Layouni

Le défenseur Haythem Layouni a repris sa place dans la formation aghlabide. Toutefois, il a été touché au cours du match face au CAB. Il n'a pas repris les entraînements avec ses camarades. Selon le médecin du club, il a besoin d'une période de convalescence avant de reprendre avec le groupe. Son absence va embarrasser le staff technique, déjà en panne de joueurs. Peut-on parler de poisse pour ce joueur?

Les jeunes talents : l'hémorragie se poursuit !

La bonne prestation des jeunes Aghlabides ne cesse d'attirer l'attention des autres clubs. Les conditions sont difficiles et les jeunes joueurs ne sont pas assez assistés. C'est pourquoi certains éléments ont préféré partir comme c'est le cas du jeune défenseur Wael Methnani qui n'a pas supporté la longue attente pour sa titularisation. Chaque saison, il est prêté à d'autres équipes en L2. Au cours de ses passages, il a laissé les meilleures impressions. On attendait mieux de lui cette saison, mais la concurrence avec Bnina, Bacha, Abbès et Bouchniba n'était pas en sa faveur.

Il a préféré partir et renoncer à sa carrière de footballeur. Cet épisode n'est pas une première dans l'histoire du club aghlabide. En se remémorant le passé, on peut relever des noms qui ont passé par la même filière. Des jeunes comme Knaissi, Hamrouni, Belabiadh, et autres, ont attiré l'attention des dirigeants des grands clubs et sont partis dans la discrétion, faute d'assistance.