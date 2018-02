Ile Maurice: Mahen Seeruttun - «Le Pesticide Use Bill présenté à la rentrée parlementaire»

Le ministre de l'Agro-industrie, Mahen Seeruttun, continue son combat contre les pesticides. Et il l'a réitéré, ce mercredi 28 février, lors de l'ouverture de l'atelier de travail sur la promotion du Sustainable local Agriculture through green retail & green hospitality, qui s'est tenu au Hennessy Park Hotel. «Nous allons présenter, lors de la rentrée parlementaire, le Pesticide Use Bill», a-t-il affirmé.

Mahen Seeruttun fait ressortir que toute une campagne de consultation et de sensibilisation a été lancée. «Il faut que les planteurs sachent se servir des pesticides et que le public soit informé des dangers d'une utilisation abusive des pesticides.» D'autant plus que «le sol et même les lagons peuvent être menacés».

Avec l'introduction du Pesticide Use Bill, souligne le ministre de l'Agro-industrie, «nous allons réglementer les lois pour le bon usage de ces produits». Il avance que ce sont surtout les produits bio qui seront utilisés, notamment les sprays et fertilisants de ce type.

Une initiative qu'accueillent favorablement producteurs et planteurs. Justement Suren Surat, le gérant de la compagnie Surat, avance qu'avec le soutien du gouvernement, les planteurs sont sensibilisés sur l'utilisation des pesticides. «Cela ne veut pas dire que nous n'utilisons pas les pesticides mais les doses sont moins fortes, voire très contrôlées. Nous avons déjà débuté en mars dernier et je peux vous assurer que sur les 150 planteurs, 27 sont déjà détenteurs du certificat MauriGaP.»