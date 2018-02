Madagascar: Santé maternelle - Légère baisse du taux de mortalité

Le taux de mortalité maternelle à Madagascar est passé de 478 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes en 2014, à environ 400 cette année.

Le taux de mortalité maternelle (le nombre de décès maternels pour 100.000 naissances vivantes) a connu une légère baisse ces quatre dernières années à Madagascar. Avec l'ouverture et la construction de nouvelles infrastructures de santé, 280 centres hospitaliers de district (CHRD2) et plus de 380 CSB II (centres de santé de base de niveau 2) depuis 2014, l'on a pu constater un léger mieux, en dépit d'une situation encore préoccupante en matière de santé maternelle dans la mesure où le ratio de mortalité maternelle dans les pays en développement est, selon l'OMS, de 239 pour 100.000 naissances (en 2015). Une vue comparative nous indique un ratio de 12 pour 100.000 dans les pays développés.

L'objectif, dans le cadre de l'ODD 3 (objectif de développement durable 3) est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle sous la barre des 70 pour 100.000 naissances vivantes. Ainsi, la situation locale appelle les principaux acteurs de la santé maternelle à redoubler d'efforts afin de rendre les services de santé, notamment, de santé maternelle, accessibles à tous, même dans les zones les plus reculées.

Réhabilitation. La récente réhabilitation de la maternité de Manakara, fait partie des efforts déployés en faveur de la santé maternelle dans la région Vativavy Fitovinany. La maternité du centre hospitalier de référence régional (CHRR) de Manakara vient, en effet, d'être entièrement rénovée et pour la première fois, elle dispose d'équipements médicaux de haute performance. Déjà opérationnelle, la maternité de Manakara compte une vingtaine de lits dont six répartis dans trois salles payantes, une salle d'accouchement, une salle d'intervention chirurgicale en cas d'opération césarienne, des bureaux pour le personnel médical et les employés administratifs. Depuis son ouverture, il y a 50 ans, cette maternité n'a jamais été réhabilitée.

Un demi-siècle de lacune qui a longtemps privé les femmes et mères de famille de services de santé de qualité. Avec l'achèvement des travaux de réhabilitation, la situation s'est améliorée. Les femmes regroupées au sein de l'association « Anakavy Amindreny » figurent parmi les bénéficiaires de ces réalisations dans la région Vatovavy Fitovinany, après le district de Nosy Varika.

Très prochainement, Ankaramalaza et Befotaka auront également leurs infrastructures sanitaires. « Cette année 2018 est la période propice pour le ministère de la Santé pour se pencher sur l'héritage transformationnel en s'approchant plus des populations, en misant sur la couverture nationale en matière d'infrastructures sanitaires», a déclaré le Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, ministre de la Santé publique lors de l'inauguration officielle de la maternité de Manakara, la semaine dernière.