Madagascar: Njava - Un afterwork au Kudéta et bientôt un nouvel album !

Njava sera au grand complet demain soir au Kudéta et concocte un nouvel album pour leurs inconditionnels.

Ils ont quitté le paradis de Mangily pour retrouver leurs inconditionnels tananariviens. Demain soir, les Njava investiront le Kudéta pour une soirée exceptionnelle en avant-goût car la fratrie concocte d'autres projets.

Ils ont commencé le premier pas vers « l'opération proximité avec le public malgache, tananarivien en particulier ». Arrivés au pays depuis la semaine dernière, les restes de la fratrie Njava ont quitté le froid de l'Hexagone et rejoint leurs grands frères Monika et Maximin pour passer et partager de moments inédits avec leurs fans dans la Capitale. Ils ont donc commencé leurs retrouvailles entre eux avec de la bonne musique à volonté, la leur. Aujourd'hui, ils sont prêts à mettre le feu au Kudéta et reprendre les choses là où ils les ont laissées. Ce rendez-vous au Kudéta est effectivement la suite logique des concerts à l'IFM en décembre dernier.

Proximité. Pour ceux qui ne pourront, une fois de plus, se libérer et assister au concert de Njava au Kudéta ce soir, la fratrie leur promet d'autres moments aussi intenses. Après une très longue absence sur la scène malgache, Monika et ses frères concoctent d'autres projets dont la tenue d'un grand concert et la sortie d'un album de six titres avec deux reprises et deux nouvelles compositions. Un opus qui rappellera le bon vieux temps et mettra en avant l'évolution du groupe qui célèbrera bientôt trente ans de carrière. Sur une initiative de Monika, le groupe voit effectivement le jour en 1991.

L'année suivant sa création, la formation participe au Prix découvertes rfi et s'illustre. C'est le début de l'aventure sur le plan international. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe, ou plutôt chacun de ses membres, continue de sillonner les quatre coins du monde. Dozzy d'affirmer : « Oui, nous avons commencé l'aventure en famille, mais chacun de nous avait également son propre projet musical. Lala, de son côté, a tracé sa route. Monika a également fait carrière à l'international. Nous ? Nous nous sommes consacrés à Suarez. Les occasions, lors desquelles nous nous retrouvons, sont depuis devenues rares ». Le groupe fera désormais en sorte qu'elles ne le soient plus.