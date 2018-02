Madagascar: Théâtre - « Prométhée enchaîné » et « les suppliantes » en représentation

Prométhée enchaîné, la seconde pièce est toute divine, elle ne met en scène aucun mortel. Le dieu enchaîné incarne la figure de la contestation du pouvoir absolu, il est le prisonnier politique par excellence. Il s'agit d'une pièce à la fois métaphysique et politique : Prométhée s'adresse à Zeus, qui est ici la figure du pouvoir suprême. C'est la démocratie qui est en jeu, fondée sur le droit à la parole, à la contestation, comme régime dans lequel on peut dire le contraire de ce que dit le souverain.

Selon le metteur en scène Oliver Py « il s'agit d'intervenir dans ce qui fait les fondements de la démocratie. Les Suppliantes abordent les fondements de la démocratie à travers deux questions: l'accueil de l'étranger et le droit des femmes ; des sujets particulièrement puissants lorsque nous jouions, par exemple, pour des associations de femmes immigrées ». « Les spectatrices d'alors n'imaginaient pas que, leur histoire avait été racontée 2500 ans plus tôt », relate-t-il.

