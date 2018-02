Madagascar: Ampamarinana - Les habitants bientôt déplacés à Ambohidratrimo

Eviter qu'un tel drame se reproduise, tel est l'objectif des mesures d'urgences prises par le gouvernement.

Une réunion technique et décisionnelle a eu lieu hier dans les locaux du ministère auprès de la présidence en charge des Projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement (M2PATE) Anosy. Ayant réuni différents techniciens issus de quelques départements ministériels, la réunion en question avait pour but de trouver comment concrétiser la note du conseil des ministres relatif à l'évacuation et à la protection des habitants d'Ampamarinana. Joint au téléphone pour plus de détails sur la question, Gerard Andriamanohisoa, directeur général de l'aménagement du territoire (DGAT) auprès du M2PATE a fait savoir que la réunion d'hier était une suite logique de la décision prise en conseil des ministres sur la protection des populations d'Ampamarinana.

«Nous (les techniciens) avons essayé de trouver comment réaliser la décision», a-t-il avancé. Avant d'ajouter que «des actions comme l'évacuation des habitants seront également prévues». Le comptage une fois fait, les habitants d'Ampamarinana seront «délocalisés» et «déplacés» à Ambohidratrimo. Le gouvernement entend «complètement dédommager les personnes concernées». «Des terrains leur seront offerts gratuitement.

Le gouvernement va même, dans certain cas, les aider à construire leurs maisons» a enchéri le DGAT. Ce dernier toutefois de noter que «des informations plus détaillées sur les mesures à prendre seront ultérieurement communiquées, et que la coordination de toutes les actions va être prise en charge par la primature».