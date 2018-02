Afrique: Vision pour l'Afrique de demain - Un concours d'écriture organisé par la BAD

« À quoi ressemble l'Afrique de vos rêves ? Comment la quatrième révolution industrielle va-t-elle façonner les économies, les emplois et la vie de demain ? » C'est sur ces questions que la BAD (Banque africaine de développement) incite les jeunes Africains à réfléchir, à coucher leur vision sur le papier et à participer au concours d'écriture « l'Afrique de mes rêves », qu'elle lance jeudi 22 février 2018.

D'après ses promoteurs, le concours entend mettre en lumière l'engagement de la BAD en faveur de la jeunesse d'Afrique, et à faire entendre sa voix et son point de vue sur le développement du continent. Les quatre gagnants du concours seront récompensés et mis à l'honneur lors des prochaines Assemblées annuelles du Groupe de la BAD, qui se dérouleront en mai 2018 à Busan, en Corée. D'après l'annonce, le concours est ouvert aux jeunes professionnels des médias ainsi qu'au grand public, à condition d'être âgé de 20 à 29 ans et d'être ressortissant de l'un des 54 pays africains.

Industrialisation. Selon les organisateurs, les candidats de la catégorie « jeunes professionnels des médias » doivent proposer un article inédit. Les autres candidats doivent proposer une création littéraire de leur composition également inédite en anglais ou en français, les deux langues officielles de la BAD. D'après les explications, les textes ne doivent pas excéder 1 000 mots, et doivent être en lien avec le thème du concours : « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique ». Pour la BAD, l'énergie, la créativité et les idées novatrices des jeunes d'Afrique sont prometteuses.

C'est pour cela que cette institution veut les inciter à réfléchir sur le rôle qui est le leur dans le développement de leurs pays respectifs et du continent en général. En effet, la population de jeunes devrait doubler d'ici à 2050, et ainsi passer de 480 millions à 840 millions, faisant de l'Afrique le plus jeune continent du monde. Cependant, les jeunes africains s'avèrent aujourd'hui durement frappés par le chômage. Raison pour laquelle, la BAD place la jeunesse en pole position de ses priorités, sous l'égide notamment de sa stratégie « Des emplois pour les jeunes ».