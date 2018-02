Madagascar: Jaobarison Randrianarivony - « HVM implanté jusque dans les communes »

Après l'implantation des Bureaux Inter Communaux (BIC), les « Cravates bleues » sont en train de mobiliser sa base dans la course à la Magistrature suprême. Même si le président en exercice n'a pas encore annoncé s'il va briguer un second mandat, avec cette forte mobilisation, toute laisse à croire qu'il serait partant.

Selon le vice-président national du HVM, Jaobarison Randrianarivony, « toutes les structures sont mises en place jusque dans les communes. Elles le seront au niveau des Fokontany dans un mois. Et que jamais un seul parti a fait cela ». Et d'ajouter que « c'est le seul parti structuré dans le pays ». Faut-il rappeler qu'après le congrès régional à Mahajanga, au mois de novembre dernier, les membres du bureau national de ce parti ont sillonné les différentes régions du pays.

