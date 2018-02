Madagascar: Magazine - Le Billet des entreprises numéro neuf est paru

interview

Le Billet des entreprises est une publication numérique gratuite dont le concept repose sur l'idée de rapprocher l'économie et l'entreprise de la citoyenneté. Cette idée est développée depuis bientôt deux ans par l'équipe de Français du Monde Madagascar qui publie ce magazine. Nous avons interrogé le Directeur de la publication qui est aussi Président de Français du Monde Madagascar.

Monsieur Chaoui bonjour. Vous êtes directeur de la publication « le Billet des entreprises ». Pourquoi ce magazine ?

Je rencontre fréquemment des dirigeants et des entrepreneurs, des chefs d'entreprises, dans le cadre de ma Présidence de Français du Monde Madagascar. L'idée est venue de conserver un lien de communication avec ces décideurs de la société civile et du monde économique. D'où la création originale d'un magazine numérique gratuit ouvert aux annonceurs et diffusé auprès de 2 000 destinataires répertoriés. Le quotidien Midi-Madagascar est d'ailleurs un partenaire fidèle du Billet des entreprises depuis sa création.

Qu'est-ce qui différencie votre magazine des autres publications ?

D'abord le support, c'est le premier magazine numérique de cette importance à Madagascar, avec une densité de 40 pages par numéro. Ensuite le modèle qui a pour ambition de rassembler l'entreprise et la citoyenneté sous le concept « d'entreprise citoyenne » au moment où, nombre d'acteurs économiques s'investissent dans « la responsabilité sociale de l'entreprise ». En dernier lieu la conception : les thèmes centraux du sommaire « Actualités, Economie, Politique, infos-pratiques » présentent une collection d'articles de presse ou de revue accessibles par des liens. L'ensemble est donc très riche en proposition. Ensuite, il s'agit d'une démarche associative.

Présentez-nous le numéro 9 qui est sorti le 15 de ce mois.

Le magazine est conçu autour des quatre thèmes précités et d'un dossier central pour lequel les articles sont écrits par nos journalistes. Nous avons développé le thème de « L'hôtellerie et la restauration » dans le numéro 9. Nous avons toujours aussi l'interview d'un invité, la directrice de l'agence Havas pour ce numéro. Mais aussi la présentation de deux concepts économiques, un quizz et un glossaire toujours économique. Une précision, le thème politique s'entend au sens « gestion de la cité » et non idéologique. Nous excluons dans notre approche la politique des partis.

Pour conclure, quels sont les mots qui caractérisent votre publication et comment se procurer le Billet des entreprises ?

Les mots « innovation, modernité, citoyenneté, entreprise, développement » me semblent convenir. Nous voulons accompagner le développement de Madagascar en participant à l'information des principaux acteurs politiques et économiques de la Grande Ile. Pour recevoir le Billet des entreprises, il suffit de le demander à billetdesentreprise.fdmm@gmail.com . Je rappelle que le magazine est gratuit.