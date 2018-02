Madagascar: Andry Rajoelina prend l'avantage sur ses adversaires

La forme est impeccable, mais le fond laisse à désirer. Sur les réseaux sociaux, des internautes s'interrogent sur le sérieux de cet IEM qui, jusqu'à présent, n'a pas été suffisamment expliqué. Les bailleurs de fonds et les scientifiques qui sont les partenaires de ce plan n'ont pas encore été présentés. C'est le redressement de la nation qui est mis en exergue sans en détailler les moyens. La campagne de communication de l'ancien président de la transition n'en est qu'à ses débuts et on attend de voir la manière dont il va tirer son épingle du jeu.

On s'aperçoit que ce dernier organise sa campagne comme un show. Après sa prestation télévisuelle d'il y a dix jours, c'est les retrouvailles avec ses partisans qui ont fait l'événement, le week-end dernier. Les simples citoyens semblent éblouis par les artistes qui se sont produits durant cet après-midi. Cette démonstration de force semble avoir laissé sans voix le camp d'en face qui peine à trouver la parade. Ce côté « événementiel » ne séduit pas tout le monde et provoque le scepticisme de certains observateurs.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.