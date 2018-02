Burkina Faso: Procès du putsch manqué de 2015 - Contestant la légitimité du président du tribunal, la défense claque la porte

Le procès du putsch manqué de 2015 s'est ouvert le 27 février 2017, conformément à l'annonce qui avait été faite par le Tribunal militaire. Et, c'est peu dire que ce procès était attendu par les Burkinabè, eu égard aux différentes réactions qui ont précédé son ouverture et à l'affluence qu'il y a eu à la salle des banquets de Ouaga 2000, dans la matinée d'hier. Mais, si tôt ouvert, le procès de l'affaire dite « Gilbert Diendéré et 83 coaccusés » a été suspendu sine die, après que les avocats de la défense aient quitté l'audience. Retour sur les points chauds de ce premier jour de procès.

Pour avoir accès à la salle des banquets de Ouaga 2000 le 27 février dernier, date d'ouverture du procès du putsch manqué de 2015, il fallait montrer patte blanche. Le contrôle s'effectuait dès l'intersection située au niveau de la salle de conférences de Ouaga 2000 pour ceux qui venaient du côté Est et dès l'hôtel Lybia pour ceux qui venaient du côté Ouest. Et, à partir de ces deux points, il fallait se débarrasser de tout ce qui est appareils et marcher jusqu'à la salle des banquets transformée en salle d'audience pour la circonstance. Le long de ce petit trajet, l'on pouvait apercevoir, de part et d'autre de l'avenue Bila Zagré, des pandores, postés dans les allées, armes en main. Une fois au niveau de la salle des banquets, tous ceux qui avaient fait le déplacement devaient encore passer au détecteur de métaux avant d'avoir accès à la salle d'audience. La salle comportait 4 principales rangées.

La première que l'on aperçoit au niveau de l'entrée, était réservée aux accusés. Sur les deux du milieu, étaient installés le public, les invités et les parties civiles. Les journalistes qui se comptaient par dizaines, occupaient la 4e rangée. Dès 8h, la salle des banquets de Ouaga 2000 était pleine comme un œuf. Plusieurs de ceux qui sont venus après cette heure ont dû faire le pied de grue dehors, l'accès à la salle leur ayant été refusé. Assis à la première ligne de la rangée réservée aux Hommes de médias, nous avons donc vu défiler certaines personnalités avant l'ouverture du procès.

La première à attirer notre attention était Monseigneur Paul Ouédraogo que nous avons vu se diriger vers la rangée des invités. Après lui, le Général Pingrenoma Zagré, le ministre d'Etat Simon Compaoré, le ministre en charge du commerce, Harouna Kaboré, le Haut représentant du président du Faso, Chériff Sy, et l'ex-chef d'état-major général des armées, le Général Honoré Nabéré Traoré, sont, entre autres, les personnalités que nous avons vu entrer dans la salle d'audience. Parmi elles, figurent des parties civiles et des témoins. Du côté des accusés, c'est le Général de brigade Gilbert Diendéré qui a attiré l'attention. En effet, ce dernier a été ovationné par une partie du public lorsqu'il faisait son entrée dans la salle d'audience aux environs de 8h.

« Nous sommes appelés donc à comparaître devant une chambre supprimée »

Le président du tribunal, Seydou Ouédraogo, et le juge conseiller, eux, ont fait leur entrée à 9h 20mn. « L'audience du Tribunal militaire de Ouagadougou siégeant dans la salle des banquets est ouverte », a-t-il lancé, juste après s'être assis. Mais, avant même la lecture de l'ordonnance de délocalisation, la défense a pris la parole pour, a-t-elle fait savoir, poser des « questions liminaires ». « Nous voulons savoir si nous sommes en face de la bonne juridiction », a-t-elle demandé. Sur cette question, le président ne s'est pas prononcé tout de suite, demandant à la défense d'attendre d'abord que lecture soit faite de l'ordonnance de délocalisation. C'est après cet acte qu'il a donc permis à la défense de poursuivre. Prenant la parole, elle a fait savoir qu'elle aimerait se prononcer sur la citation d'accusation qui leur a été transmise et demandant à leurs clients de comparaître devant le Tribunal militaire.

Selon elle, dans la citation à comparaître, il leur a été demandé de se présenter devant la chambre de jugement du Tribunal militaire, conformément aux dispositions de l'article 4 modifié (Voir encadré) par la loi 044-2017/AN. Pourtant, dans les nouvelles dispositions de ce même article, il n'est plus question de chambre de jugement, mais il est dit que dans son organisation, le Tribunal militaire est composé de chambres de premières instances. Cependant, le fond de la citation à comparaître qui leur avait été adressée, n'a pas changé. « Nous sommes appelés donc à comparaître devant une chambre supprimée », a conclu la défense sur ce point. Ceci étant, toujours selon la défense, la nomination du président du tribunal est aussi irrégulière car, ce dernier, aurait été nommé pour siéger dans une juridiction qui n'existe pas. « Nous vous prions donc de bien vouloir vous pourvoir », a lancé la défense au président du Tribunal. Interpellé sur la question, le juge militaire, lui, a fait noter qu'il n'y avait pas de différence fondamentale car dans l'article qui a été modifié, le jugement est rendu par la chambre de première instance. « Ce sont des détails qui n'en valent pas la peine », a-t-il relevé.

Le Général Kouamé Lougué récusé

Prenant la parole pour trancher, le président du Tribunal a fait savoir que lui et le juge conseiller, à eux seuls, ne peuvent pas statuer sur cette question. Il a donc demandé que soit d'abord constitué le tribunal. C'est ainsi qu'il a procédé à l'appel nominatif des accusés et des parties civiles. Sur les 84 accusés, a fait noter le parquet militaire, 4 ont manqué à l'appel et 9 sont en fuite. Pour les parties civiles, il en a compté 306 plus l'Etat burkinabè. Il était 10h 45mn lorsque prenait fin l'appel et débutait le tirage au sort pour la constitution du tribunal. Dans le cas d'espèce (confère article 12 du Code de Justice militaire ; voir encadré), où parmi les accusés figurent des Généraux, selon le principe de la hiérarchie militaire, le tribunal doit être composé d'un magistrat militaire général ou magistrat de la Cour d'appel, d'un conseiller de la Cour d'appel et de trois officiers généraux dont deux au moins plus gradés ou plus anciens que les prévenus. Le tirage pour le choix des trois officiers généraux a commencé avec le choix du Général de brigade Brice Bayala. Mais ce dernier a été récusé, étant donné qu'il est cité comme témoin par l'un des accusés, le Général Gilbert Diendéré. Car, a fait savoir le président du tribunal, on ne peut pas être juge et témoin à la fois.

Après lui, c'est le Général de division Robert Tinga Guigimdé qui a été tiré. Sur lui, aucune contestation n'a été faite et il a donc été retenu. S'en est suivi le tirage du Général de division Ali Traoré qui a été récusé, étant entendu que lui aussi fait partie de la liste des témoins cités par Gilbert Diendéré. Sur ce point, les avocats de la partie civile ont soulevé des observations et ont dénoncé un jeu de la part de la défense qui veut faire récuser tous les Généraux capables de siéger au tribunal. Mais, cela n'a pas empêché la défense de récuser les deux autres Généraux restants pour siéger au tribunal. Il s'est agi du Général Kouamé Lougué dont on a accusé l'épouse d'en vouloir au Général Diendéré. Pour cause, cette dernière aurait accusé le Général d'avoir été à la base de la blessure dont a été victime son mari après avoir fait sa déclaration de prise de pouvoir en novembre 2014, à la RTB. Après tractations, le président du tribunal a fini par récuser le Général Lougué sur la base de suspicion sur sa personne. S'agissant du dernier de la liste, le Général de brigade Ibrahim Traoré, il a été simplement récusé car, lui aussi est sur la liste des témoins cités par le Général Diendéré. C'est alors que le procureur militaire a fait savoir qu'à ce stade, la liste de Généraux éligibles était épuisée. Il a donc requis au président du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de Justice militaire (voir encadré), d'outrepasser les dispositions de l'article 12 et de procéder à un tirage parmi les officiers de grades inférieurs.

De la validité du décret de nomination du président du tribunal

Mais, pour la défense, il n'en était pas question. Revenant sur les observations qu'elle a faites depuis le début, elle a souligné que le président du tribunal ne pouvait pas prendre une telle décision. En rappel, a-t-elle soutenu, le président du Tribunal a été nommé en tant que président de la chambre de première instance alors que leurs clients ont été cités à comparaître dans la chambre de jugement. « La chambre de jugement n'existe plus dans l'ordonnancement militaire au Burkina Faso, alors que nos clients ont reçu la citation à comparaître devant la chambre de jugement », a fait remarquer l'un des avocats de la défense. Pour les avocats des parties civiles, si ce ne sont que des observations soulevées par la défense, elles n'ont aucune base légale. Par conséquent, le président peut poursuivre l'installation du tribunal.

C'est sur ces questions qu'est intervenue la première suspension. Il était 11h 05mn. A la reprise, vers 12h 30mn, le président du tribunal tranche et annonce que la constitution du tribunal va se poursuivre en application de l'article 16 du Code de Justice militaire. Sur cette annonce, la défense demande et obtient une suspension de 30 minutes pour se concerter. Lorsque les différentes parties reviennent, c'est le bâtonnier, Mamadou Savadogo, qui prend la parole et fait d'abord remarquer que ce procès est une belle occasion pour le droit burkinabè, de progresser. Il fait savoir au président du tribunal qu'en plus des observations qui ont été préalablement soulevées, le décret portant sa nomination n'est pas encore en vigueur. « Il en est de même pour tous les autres membres, car le décret entre en vigueur 8 jours après sa publication dans le journal officiel. Alors qu'en ce qui concerne ce cas précis, la publication dans le journal officiel a été faite le 22 février 2018.

Nous sommes aujourd'hui ; le 27 février. Donc les jours ne sont pas atteints. Par conséquent, l'audience ne pourrait se tenir », a-t-il indiqué. Pour la partie civile, cela ne saurait être valable car le décret qui nomme le président du tribunal est un acte individuel. Et, en tant que tel, ses effets courent à partir de la notification aux concernés. Mais la défense ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, le président doit lever la séance. Cela, en tant que président de séance et non président de juridiction. Après s'être entretenu avec le juge conseiller, le président Seydou Ouédraogo a indiqué vouloir poursuivre la constitution du tribunal qui pourra, par la suite, se prononcer sur toutes ces questions. C'est alors que les avocats de la défense ont commencé à faire leurs valises et à se retirer. « Vous vous retirez ? », leur a demandé le président Seydou Ouédraogo. « Tout à fait, nous nous retirons », lui ont-ils répondu. Constatant donc que toute la défense a quitté la salle d'audience, le président du tribunal a suspendu la session. « En raison de l'absence de la défense, nous ne pouvons pas poursuivre le tirage », a-t-il lancé avant de conclure que : « l'audience est suspendue », sans dire quand elle reprendra.