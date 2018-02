Congo-Kinshasa: Au moins 14 disparus après un naufrage sur le fleuve Congo

Ce type de naufrage est fréquent en République démocratique du Congo, aussi bien sur les fleuves que sur les lacs ou les rivières. Et les accidents se soldent souvent par des bilans très lourds, en raison de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage et du fait que beaucoup de gens ne savent pas nager.

Ce que l'on sait en revanche, c'est que ces passagers naviguaient de nuit. Et ce, malgré une mesure gouvernementale qui interdit aux embarcations de fortune de se déplacer sur les eaux congolaises la nuit. Selon plusieurs témoignages, ils ont été surpris par les conditions météorologiques, et notamment par des vents violents.

Le bilan officiel fait état de 14 disparus et exactement 108 rescapés, parmi lesquels 68 hommes, 44 femmes et un enfant.

