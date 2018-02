Optimiser les recettes fiscales en Afrique subsaharienne en général et en Côte d'Ivoire en particulier. C'est tout le sens de l'édition 2018 du Hackathon organisé par le Fmi, sur l'innovation technologique au service de l'administration fiscale ivoirienne dont les travaux se sont ouverts hier, à Abidjan.

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo a salué cette rencontre à Abidjan, qui traduit une marque de confiance en l'administration ivoirienne de façon géné- rale et en l'administration fiscale en particulier. D'abord une confiance en sa capacité à moderniser ses procé- dures, ensuite une confiance en son système de management qui place désormais la digitalisation au centre de ses activités. « Vous aurez, au cours de vos travaux, à formuler des propositions pour simplifier l'identification des contribuables. Vous devrez réfléchir à faciliter les interactions entre l'administration fiscale et les contribuables.

Vous êtes également attendus pour l'accroissement des capacités de collecte, de stockage, de traitement et d'analyse des données. Je n'ai point de doute que vous relèverez ces défis », a lancé Sanogo aux experts. Quant au directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, il a expliqué qu'il s'agit à très court terme, d'aider cette régie financière à être une administration moderne et modèle de services, orientée vers les clients, et adaptée à un environnement socio-économique résolument tourné vers le numérique. Cette rencontre, a-t-il ajouté, offre pendant deux jours aux spécialistes nationaux, de côtoyer des experts mondiaux de renommée internationale en matière d'innovation technologique et de digitalisation, et de mettre en exergue, tant individuellement que collectivement, leur esprit de créativité et d'ingéniosité pour le bonheur des administrations fiscales. Tirer le meilleur profit de l'innovation technologique.

Selon Ouattara Abou Sié, le numé- rique offre aujourd'hui d'immenses opportunités d'innovations qui permettent de restructurer profondé- ment la politique fiscale de façon à la rendre plus efficiente et plus équitable grâce à une transformation en profondeur des moyens, outils et méthodes de gestion. Aussi, a-t-il rappelé pour 2017, les réformes relatives à la dématérialisation des processus-clés impliquant les clients. Notamment la télédéclaration et le télépaiement des impôts et taxes (eimpots), les dépôts en ligne des états financiers (e-liasse), le paiement des impôts et taxes via le téléphone mobile dès 2018 ; etc. Le directeur général des Impôts, tout en reconnaissant l'importance de ces solutions informatiques innovantes, a salué la tenue de cette rencontre du département des finances du Fmi.

Car elle permet à la Côte d'Ivoire de profiter de l'expérience de personnes venues d'horizons divers, dont l'objectif principal est de concevoir des applications informatiques fonctionnelles au profit de l'administration fiscale ivoirienne. « Ce Hackathon mettra à notre disposition des solutions innovantes et facilement applicables qui nous permettront d'améliorer significativement les moyens de gestion de l'impôt notamment l'élargissement de l'assiette fiscale, la qualité du renseignement et des informations à des fins fiscales, le renforcement des méthodes de contrôle fiscal, l'optimisation de la fonction de recouvrement, la sécurité de nos opérations et de nos bases de données », a souligné le Dg des Impôts.

Pour sa part, le directeur du département des finances du Fmi, Vitor Gaspar, a précisé que les solutions innovantes devront permettre à l'administration fiscale ivoirienne d'améliorer le civisme fiscal et de répondre aux attentes accrues des usagers en matière de services. Pour lui, cette formation témoigne de la volonté du FMI de tirer le meilleur profit de l'innovation digitale pour le bénéfice des pays membres. Elle vise à identifier des idées originales et innovantes à même d'apporter des solutions pertinentes aux défis chroniques. A l'en croire, dans le domaine des finances publiques, la digitalisation peut redé- finir la politique budgétaire en transformant la manière dont les administrations collectent, traitent, entreposent et diffusent l'information.

Faisant remarquer que les recettes fiscales en Afrique subsaharienne figurent parmi les plus faibles du monde, il a informé que le faible degré de civisme fiscal en constitue l'un des facteurs les plus importants. « Il est clair que, pour tous ceux qui sont bien disposés, il est possible de réaliser une révolution vraiment positive dans les finances publiques et les administrations fiscales », a insisté Vitor Gaspar. Cette rencontre prend fin ce jour.