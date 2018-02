Cote d'Ivoire: Lutte contre la pratique de l'excision - L'ACZA reconvertit les matrones et sensibilise les populations du Tonkpi

Une action noble pour sauver des vies humaines. Une forte délégation de l'Association Culturelle Zassa d'Afrique (ACZA), basée en France, séjourne en Côte d'Ivoire, depuis samedi.

Elle effectue une mission dans le cadre d'un projet de lutte contre la pratique de l'excision par une approche «compréhensive » exécuté dans deux villages de la région du Tonpki : Kabakouma et Mangoin. « Notre objectif principal est de contribuer à enrayer la pratique de l'excision en travaillant sur 3 axes : sensibilisation, formation/éduction et autonomie financière », a expliqué, samedi dernier, au cours d'une rencontre avec la presse à Grand-Bassam, la présidente fondatrice Nanhounou Doh Tatiana, plus connue sous le nom Martha Diomandé.

Selon elle, le but de cette mission est aussi de proposer une reconversion des matrones en accoucheuses, tout en menant des actions de sensibilisation et de prise de conscience progressive des dangers et des conséquences de la pratique de l'excision sur leur santé. «Sur 20 matrones, nous en avons reconverti 10 en accoucheuses », a révélé cette militante engagée contre la pratique de l'excision, avant de marteler : « L'excision va finir dans cette région parce que nous avons brisé des tabous ». Un avis que partage sa collaboratrice Claudie Robert, sage-femme enseignante à Rennes et responsable des formations aux accouchements lors des missions ACZA .

L'idée, selon elle, c'est d'amener les populations locales à arrêter l'excision. « On maintient la tradition, sans que les filles ne soient excisées », a précisé Claudie Robert. L'ACZA a bâti à Kabakouma, une case de matrones où les exciseuses viennent déposer leurs couteaux (signe du renoncement à cette pratique) ; et réussi, dans cette bourgade, à engager plus de 180 femmes, regroupées au sein d'une association dénommée « Wodok A.F.U.K», contre la pratique de l'excision. L'ACZA accompagne également les femmes qui le souhaitent dans leur démarche de réparation physique en les orientant vers les services de chirurgie réparatrice en France.

Le Dr Philippe Harlicot (gynécologue-chirurgien à Rennes, spécialisé dans la réparation des femmes victimes de mutilations génitales féminines), au cours de cette mission, va présenter cette opportunité aux femmes excisées. A Kabacouma et Margoin, où une seconde case des matrones est en construction, l'ACZA échangera avec les associations de femmes, formera les matrones et sensibilisera les jeunes.

Enfin, à Man, Martha Diomandé et son équipe rencontreront les repré- sentants du corps médical, les associations de défense des droits de l'enfant ainsi que les autorités du Tonkpi. Leur séjour dans les 18 montagnes s'achèvera, selon le programme établi, le mardi 6 mars prochain. Une loi interdit l'excision en Côte d'Ivoire depuis 1998, mais celleci est encore pratiquée dans le pays, notamment à l'ouest.