interview

Du vendredi 23 au dimanche 25 février à Yamoussoukro, Stéphane Peterhansel a pris part au 44ème Rallye Côte d'Ivoire Bandama. Le recordman de victoires du Paris-Dakar (13) raconte sa première expérience sur les pistes ivoiriennes où il a réussi à positionner son SSV Yamaha en 3ème position

Le Patriote: Vous finissez 3e du 44ème Rallye Bandama pour une première participation. Peut-on affirmer que ça été une belle expérience pour nous ? Stéphane Peterhansel: Ce fut une belle expérience. Nous avons profité de la course. Ça été une belle organisation, avec de belles spé- ciales, de beaux paysages, une bonne ambiance. Ça restera un beau souvenir. Sportivement, nous avons fait une erreur. Nous avons perdu beaucoup de temps et nous avons perdu la possibilité de gagner. Mais nous allons garder un très bon souvenir.

Est-il possible de retrouver Stéphane Peterhansel à Yamoussoukro pour le 45ème Bandama ?

C'est possible! Si mon agenda me libère du temps, on sera là l'année prochaine.

Avec cette première expérience, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir avec Peugeot, la possibilité de "compétir" avec une voiture officielle sur le Bandama?

Le Bandama a eu ses heures de gloire. Il est en train de renaitre. Et il serait bien d'avoir des voitures officielles. Maintenant, il faut prouver que l'organisation se passe bien. C'est le cas aujourd'hui. Ce week-end, ce fut une belle organisation, bien gérée par Alain Ambrosino (le président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, directeur de course). Si on pouvait venir avec des véhicules officiels, ce serait encore mieux.

Avec ce que vous avez vu (le circuit, le paysage, l'ambiance, ... ), pensez-vous que la Côte d'Ivoire a la possibilité d'abriter une étape du championnat du monde ?

Je pense qu'il faudra adapter peut-être à la catégorie WRC à trouver des pistes un peu différentes, un peu moins rapides, parfois. Mais il y a la possibilité, il y a une bonne base déjà qu'il faudra adapter à la WRC. Sinon en termes d'organisation, c'est vraiment sérieux.

Avec une autre voiture de course autre que le SSV, vous auriez pu remporter le Bandama ?

Peut-être! Mais on aurait pu gagner avec le SSV parce que dans les deux premières spéciales de ce matin (ndlr ; dimanche 25 février 2018), nous avions pris du temps sur Gary Chaynes. Dans la montagne, on aurait pu reprendre suffisamment de temps. C'est difficile de comparer deux véhicules, le SSV et le véhicule ordinaire. Je pense que c'était possible, sans fait d'erreurs, de gagner avec le SSV.

Le plaisir que vous étiez venu chercher, l'avez-vous eu?

Bien sûr! C'était vraiment super!