Cote d'Ivoire: Communication, économie numérique et La Poste - Bruno Koné donne sa vision pour 2018

Aucun sujet n'a été oublié ! Lundi dernier, au 26è étage du Postel 2001, au Plateau, Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, a reçu les hommes de médias.

Ce, pour faire le bilan de 2017 et, évidemment, donner les perspectives pour l'année 2018. L'occasion était belle pour lui d'indiquer que le gouvernement accorde un intérêt au secteur de la communication, au regard des bouleversements importants en cours dans ce secteur. « Nous avons engagé avec l'ensemble des acteurs des réflexions approfondies, en vue d'adapter le modèle économique qui régit le fonctionnement de la presse en Côte d'Ivoire ».

Il n'a pas, non plus, manqué de préciser que le cadre juridique en place, consacre véritablement « une réelle liberté pour l'ensemble des médias et même l'ensemble des professionnels en situation de responsabilité pour relever les défis qui sont devant nous ». En sus, le ministre a ajouté que le gouvernement leur fait confiance et est pleinement disposé à accompagner toutes les actions allant dans le sens du développement du secteur de la communication. Evoquant le volet de l'Economie numérique, le porteparole du gouvernement a fait remarquer que beaucoup a été fait avec une offre relativement abondante.

Selon ses dires, il y a eu de très importantes avancées dont les résultats donnent plus de 30 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Le nombre d'abonnés s'est accru de 6 millions entre 2016 et 2017 ; les coûts d'accès n'ont pas cessé de baisser. « Plus d'Ivoiriens sont titulaires d'un compte de payement mobile que d'un compte bancaire classique ». S'agissant du passage à la Télévision numérique terrestre (Tnt), « la Côte d'Ivoire sera prête avant juin 2020 », a-t-il révélé en précisant bien d'autres statistiques classant la Côte d'Ivoire à des rangs meilleurs qu'il y a quelques années.