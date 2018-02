Fini le calvaire des retraités du secteur public de la région des Savanes. Ils ne parcouriront plus les centaines de kilomètres pour se rendre à Abidjan pour leurs dossiers.

L'agence principale de l'Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat (IPS-CGRAE) de Korhogo est désormais opérationnelle. Elle a été officiellement inaugurée le vendredi 23 février dernier par le ministre des Transports, Koné Amadou, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ce, en présence des ministres Jean-Claude Coulibaly et Issa Coulibaly, de l'ex-ministre de l'Emploi Gilbert Kafana Koné et de nombreux cadres de la région du Poro. Le ministre des Transports a indiqué que l'ouverture de cette agence est la traduction de la politique de proximité initiée par le gouvernement ivoirien. « (... ) L'Ips-Cgrae s'est engagée à réaliser cet ouvrage en une année. Cette promesse a été tenue.

Au-delà de la beauté architecturale, l'ouverture de l'agence principale de prévoyance sociale de Korhogo revêt une importance capitale. Car, elle permettra de soulager les assurés sociaux de la région du Poro, du Tchologo et de la Bagoué » a expliqué le représentant du chef du gouvernement. Avant de préciser que ce sont plus de 2000 assurés sociaux et 6551 fonctionnaires et agents de l'Etat en activité qui bénéficieront des prestations de cette agence, dont 3556 pour la seule région du Poro. Le premier responsable des transports en terre ivoirienne a salué la vision du président de la République qui est de faciliter l'accès des services de base et de prévoyance sociale aux populations ivoiriennes.

Il a invité les retraités à fré- quenter cette structure qui est la leur. Saluant l'ouverture de cette agence, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a relevé que l'éloignement de la capitale économique et l'allongement des délais de traitement des dossiers de pensions ont constitué des barrières réelles pour les retraités. Et qu'il était donc apparu nécessaire pour le gouvernement de faciliter l'accès aux services sociaux par la mise en place d'une politique de déconcentration des services. Laquelle est financée sur une période de neuf ans par l'IpsCgrae.

La réforme engagée en 2011 par cette institution de prévoyance sociale est devenue performante, a-t-il estimé. Et ce, avec la réduction des délais de traitement et de paiement des premiers droits à pension à moins de 20 jours en moyenne. A compter de la réception du dossier complet du retraité. L'allègement des procédures administratives est également une des retombées majeures de cette réforme. Jean-Claude Kouassi a annoncé que la politique de déconcentration des services de l'Ips-Cgrae se poursuivra avec l'inauguration des agences de Man et Yamoussoukro dans les semaines à venir. Et la construction de celles de Bouaké, San Pedro et d'Abengourou.

Quant au directeur général de l'Ips-Cgrae , Abdrahamane Tiémoko Berté, il a signifié que le rapprochement de l'institution vers les assurés sociaux vise à accroitre davantage la satisfaction des retraités et à humaniser les rapports entre cet organisme et ses assurés et partenaires sociaux. Selon M. Berté, le nombre de retraités ou bénéficiaires des diverses prestations allouées par l'Ips-Cgrae est estimé, au 31 décembre 2017, à 1097 pour des prestations mensuelles régulières de l'ordre de 200 millions de Fcfa. Soit plus de 2,4 milliards de FCFA annuellement.

Au nom des retraités du District des Savanes, M. Gbon Coulibaly a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat, Alassane Ouattara pour la mise en œuvre de cette politique de déconcentration des services de l'Ips-Cgrae. Aussi, a-t-il plaidé pour la revalorisation des pensions de retraite dans le secteur public. D'importants ont été offerts aux personnes du 3ème âge lors de cette cérémonie.