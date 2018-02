Cote d'Ivoire: Trafic de marchandises - Le port d'Abidjan enregistre une hausse de 3,8 % en 2017

En attendant, Hien Sié a indiqué que la Côte d'Ivoire va accueillir, dans les jours à venir, près de 15 000 véhicules d'occasion dont 8 000 véhicules actuellement sous douane et 7 000 véhicules en direction d'Abidjan. Un autre défi que le port tient à relever, c'est le coût à l'import et à l'export. « L'un des défis à relever pour notre port, c'est le coût. Nous travaillons à ce que nos ports soient compétitifs, qu'il y ait un rapport qualité-prix dans l'intérêt de l'économie nationale », a fait savoir le directeur général.

« Par contre, une autre composante de ce trafic, les produits pétroliers ont connu un recul de 7,8 % », a-t-elle déploré. Au niveau du trafic en transit, Mme Okou a signalé une nette progression de 3 % du fait d'une bonne performance dans le port du riz et du sucre malien. Cependant, elle a noté une forte baisse pour le trafic du Niger et un fléchissement de 3,5 % dans le trafic burkinabè. Quant au trafic en conteneurs, dernière composante du trafic global, le Paa a enregistré une hausse de 4,4 % liés à la croissance des conteneurs pleins. « En revanche, le trafic en transbordement a connu une baisse.

La bonne nouvelle a été annoncée, hier lundi, à l'occasion de la rentrée commerciale du Paa à l'auditorium de la Direction générale, en zone portuaire, à Treichville. Selon la directrice commerciale marketing et de la communication (Dcmc), Okou Gon Coulibaly Djénéba, cette hausse du trafic s'explique par la croissance du trafic national, du trafic en transit et du trafic en conteneurs. De façon spécifique, le trafic national a connu une hausse de 5,5 %, essentiellement due à l'augmentation des marchandises générales (12,5 %) et des produits de pêche (13,4 %).

Copyright © 2018 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.